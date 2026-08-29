У ДТП на Житомирщині загинули головна редакторка "Фокусу" Марія Скібінська та її мати

У суботу, 29 серпня, внаслідок ДТП на Житомирщині загинули головна редакторка видання "Фокус" Марія Скібінська і її мати. Про це повідомили у ГУНП України в Житомирській області, а також підтвердив її чоловік, Данило Зубко, передає УНН.

Трагедія сталась близько 13:14 на 144 км автодороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин. За даними поліції, 42-річна водійка автомобіля Ford Fiesta Марія Скібінська, рухаючись у напрямку міста Рівного, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулась з автобусом міжнародного сполучення.

Внаслідок ДТП Скібінська, а також її 63-річна мати загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження, його доправили до лікарні. Пасажири автобуса до лікарів не звертались.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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