У cочі повторно спалахнула нафтобаза біля міжнародного аеропорту - ЗМІ
Київ • УНН
У російських сочі після ураження повторно загорілася нафтобаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт". Через пожежу містян закликали зачинити вікна.
В російському місті сочі в ніч на 7 вересня ймовірно повторно спалахнула нафтобаза. Про це повідомляє OSINT-канал ASTRA, інформує УНН.
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Зазначається, що нафтобаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт" забезпечує зберігання та постачання нафтопродуктів і примикає до міжнародного аеропорту сочі - великого авіаційного хаба, який у 2024 році займав п'яте місце пасажиропотоку в росії.
Як повідомили місцеві мешканці, після першочергового ураження об'єкт тлів, згодом на території знову виникла сильна пожежа. Через масштабне загоряння та задимлення у місті жителів закликали щільно зачиняти вікна.
Нагадаємо
4 вересня українські військові за допомогою далекобійних БпЛА FP-1 знищили 3 вертольоти російських військових в аеропорту у сочі.
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