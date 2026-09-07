В Сочи повторно загорелась нефтебаза возле международного аэропорта — СМИ
Киев • УНН
В российских Сочи после поражения повторно загорелась нефтебаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт». Из-за пожара жителей города призвали закрыть окна.
В российском городе Сочи в ночь на 7 сентября, вероятно, повторно загорелась нефтебаза. Об этом сообщает OSINT-канал ASTRA, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что нефтебаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» обеспечивает хранение и поставки нефтепродуктов и примыкает к международному аэропорту Сочи — крупному авиационному хабу, который в 2024 году занимал пятое место по пассажиропотоку в России.
Как сообщили местные жители, после первоначального поражения объект тлел, а впоследствии на территории снова возник сильный пожар. Из-за масштабного возгорания и задымления в городе жителей призвали плотно закрывать окна.
Напомним
4 сентября украинские военные с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 уничтожили 3 вертолёта российских военных в аэропорту Сочи.
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