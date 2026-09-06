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Українські військові за допомогою дронів FP-1 знищили 3 вертольота в рф

Київ • УНН

 • 4664 перегляди

Сили оборони атакували дронами аеропорт у сочі.

Українські військові за допомогою дронів FP-1 знищили 3 вертольота в рф

Українські військові за допомогою далекобійних БпЛА FP-1 знищили 3 вертольота російських військових в аеропорту у сочі. Про це повідомила компанія-виробник ударних дронів Fire Point, пише УНН.

Деталі

За інформацією компанії, Сили оборони атакували аеропорт в сочі 4 вересня.

Дрони FP-1 знищили вертольоти Ка-52, Мі-28, а також пошкодили Мі-8

- йдеться у повідомленні.

Раніше компанія-виробник ударних дронів Fire Point повідомила про те, що українські військові уразили рязанський нафтопереробний завод за допомогою далекобійних БПЛА FP-1. В результаті удару НПЗ зупинив роботу.

Євген Царенко

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