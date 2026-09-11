"Потрібно вводити зараз" - Зеленський закликав США підтримати пакет санкцій Грема

Президент України Володимир Зеленський, що необхідно негайно посилювати санкції проти росії. Про це він сказав під час розмови з Фарідом Закарією на полях зустрічі Ялтинської європейської стратегії – 2026, передає УНН.

Санкції потрібно вводити зараз. Санкції повинні бути сильні. Це інструмент, який є в США для того, щоб позбавляти росію можливості щоденно фінансувати війну проти України. І я, чесно кажучи, іноді не розумію, чому не виходить приймати рішення швидко. Бо під час війни краще прийняти іноді неідеальне рішення, ніж нічого не робити. Рішення щодо санкцій, щодо економічних та енергетичних обмежень російської федерації, щодо обмежень на виробництво балістичних ракет, відповідної зброї повинні прийматися одразу – заявив Президент України.

Зеленський заявив, що важливо ухвалити та підтримати санкційний закон Ліндсі Грема.

Що ми чекаємо? Чому ми всі говоримо про санкції, тільки коментуючи, чи підтримає Конгрес Сполучених Штатів санкційний закон Ліндсі Грема або ні. Безумовно, треба прийняти, при всій повазі передусім до Ліндсі. Він віддав своє життя, захищаючи американські, європейські, українські цінності. І це дуже важливий історичний момент для історії Сполучених Штатів Америки. Прийняти, проголосувати й підтримати цей закон. Окрім цього, важливі сильні рішення адміністрації Президента США. Особисті рішення Президента Трампа. Дуже хочеться на це надіятися – додав Зенський.

Нагадаємо

Наступного тижня Палата представників США розпочне розгляд масштабного законопроєкту про санкції проти росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.