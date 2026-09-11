"Нужно вводить сейчас" — Зеленский призвал США поддержать пакет санкций Грэма

$44.550.0951.760.23
ukenru
18:45 • 3002 просмотра
Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"
17:14 • 3998 просмотра
АЗС UKRNAFTA будут прекращать работу во время "жёлтого" и "красного" уровня тревоги
16:19 • 13423 просмотра
"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта
15:15 • 13964 просмотра
Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества
Эксклюзив
14:00 • 16014 просмотра
Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине
13:20 • 18403 просмотра
Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении
11 сентября, 12:50 • 20300 просмотра
Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен
11 сентября, 11:51 • 18590 просмотра
россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point
11 сентября, 11:42 • 16356 просмотра
рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР
11 сентября, 10:53 • 14802 просмотра
Семь пакетов поддержки и кредитные гарантии на сумму более 400 млн долларов - Канада объявила о новой партии помощи Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0м/с
63%
750мм
Популярные новости
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 34030 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 31675 просмотра
Скандальный польский политик уничтожил монумент украинцам - реакция Киева не заставила себя ждатьVideo11 сентября, 12:00 • 11253 просмотра
Зеленский заявил, что россияне нанесли удар по зданию компании "Киевстар"Photo11 сентября, 12:21 • 4684 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 20634 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 31745 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 34097 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 56297 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 68610 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 71247 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Блогеры
Джастин Трюдо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Донецкая область
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 20709 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 36943 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 39144 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 37774 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 34943 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Ракетный комплекс "Панцирь"

"Нужно вводить сейчас" — Зеленский призвал США поддержать пакет санкций Грэма

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Владимир Зеленский призвал США быстро усилить санкции против россии и поддержать законопроект Линдси Грэма.

"Нужно вводить сейчас" — Зеленский призвал США поддержать пакет санкций Грэма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо немедленно усиливать санкции против России. Об этом он сказал во время разговора с Фаридом Закарией на полях встречи Ялтинской европейской стратегии – 2026, передает УНН.

Санкции нужно вводить сейчас. Санкции должны быть сильными. Это инструмент, который есть у США для того, чтобы лишать Россию возможности ежедневно финансировать войну против Украины. И я, честно говоря, иногда не понимаю, почему не получается принимать решения быстро. Потому что во время войны лучше иногда принять неидеальное решение, чем ничего не делать. Решения о санкциях, об экономических и энергетических ограничениях Российской Федерации, об ограничениях на производство баллистических ракет, соответствующего оружия должны приниматься сразу 

– заявил Президент Украины.

Зеленский заявил, что важно принять и поддержать санкционный закон Линдси Грэма. 

Чего мы ждем? Почему мы все говорим о санкциях, только комментируя, поддержит ли Конгресс Соединенных Штатов санкционный закон Линдси Грэма или нет. Безусловно, его нужно принять, при всем уважении прежде всего к Линдси. Он отдал свою жизнь, защищая американские, европейские, украинские ценности. И это очень важный исторический момент для истории Соединенных Штатов Америки. Принять, проголосовать и поддержать этот закон. Кроме этого, важны сильные решения администрации Президента США. Личные решения Президента Трампа. Очень хочется на это надеяться 

– добавил Зеленский.

Напомним

На следующей неделе Палата представителей США начнет рассмотрение масштабного законопроекта о санкциях против России, который поддерживал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.  

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина