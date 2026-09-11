"Нужно вводить сейчас" — Зеленский призвал США поддержать пакет санкций Грэма
Киев • УНН
Владимир Зеленский призвал США быстро усилить санкции против россии и поддержать законопроект Линдси Грэма.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо немедленно усиливать санкции против России. Об этом он сказал во время разговора с Фаридом Закарией на полях встречи Ялтинской европейской стратегии – 2026, передает УНН.
Санкции нужно вводить сейчас. Санкции должны быть сильными. Это инструмент, который есть у США для того, чтобы лишать Россию возможности ежедневно финансировать войну против Украины. И я, честно говоря, иногда не понимаю, почему не получается принимать решения быстро. Потому что во время войны лучше иногда принять неидеальное решение, чем ничего не делать. Решения о санкциях, об экономических и энергетических ограничениях Российской Федерации, об ограничениях на производство баллистических ракет, соответствующего оружия должны приниматься сразу
Зеленский заявил, что важно принять и поддержать санкционный закон Линдси Грэма.
Чего мы ждем? Почему мы все говорим о санкциях, только комментируя, поддержит ли Конгресс Соединенных Штатов санкционный закон Линдси Грэма или нет. Безусловно, его нужно принять, при всем уважении прежде всего к Линдси. Он отдал свою жизнь, защищая американские, европейские, украинские ценности. И это очень важный исторический момент для истории Соединенных Штатов Америки. Принять, проголосовать и поддержать этот закон. Кроме этого, важны сильные решения администрации Президента США. Личные решения Президента Трампа. Очень хочется на это надеяться
Напомним
На следующей неделе Палата представителей США начнет рассмотрение масштабного законопроекта о санкциях против России, который поддерживал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.