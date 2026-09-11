"Нужно вводить сейчас" — Зеленский призвал США поддержать пакет санкций Грэма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо немедленно усиливать санкции против России. Об этом он сказал во время разговора с Фаридом Закарией на полях встречи Ялтинской европейской стратегии – 2026, передает УНН.

Санкции нужно вводить сейчас. Санкции должны быть сильными. Это инструмент, который есть у США для того, чтобы лишать Россию возможности ежедневно финансировать войну против Украины. И я, честно говоря, иногда не понимаю, почему не получается принимать решения быстро. Потому что во время войны лучше иногда принять неидеальное решение, чем ничего не делать. Решения о санкциях, об экономических и энергетических ограничениях Российской Федерации, об ограничениях на производство баллистических ракет, соответствующего оружия должны приниматься сразу – заявил Президент Украины.

Зеленский заявил, что важно принять и поддержать санкционный закон Линдси Грэма.

Чего мы ждем? Почему мы все говорим о санкциях, только комментируя, поддержит ли Конгресс Соединенных Штатов санкционный закон Линдси Грэма или нет. Безусловно, его нужно принять, при всем уважении прежде всего к Линдси. Он отдал свою жизнь, защищая американские, европейские, украинские ценности. И это очень важный исторический момент для истории Соединенных Штатов Америки. Принять, проголосовать и поддержать этот закон. Кроме этого, важны сильные решения администрации Президента США. Личные решения Президента Трампа. Очень хочется на это надеяться – добавил Зеленский.

Напомним

На следующей неделе Палата представителей США начнет рассмотрение масштабного законопроекта о санкциях против России, который поддерживал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.