Похитили ветерана и неделю удерживали в "реабилитационном центре": в Киеве задержали преступников
Киев • УНН
Бывшего военнослужащего похитили после продажи квартиры за 325 тысяч долларов и незаконно удерживали в Киевской области. Из его жилья исчезли 75 тысяч долларов.
Правоохранительные органы задержали в Киеве преступников, которые похитили бывшего военнослужащего и почти неделю удерживали его в "реабилитационном центре". В совершении этого преступления подозреваются четыре человека, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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Как сообщает следствие, мужчина около 30 лет проживал в США, после начала полномасштабной войны вернулся в Украину и вступил в ВСУ. В начале 2026 года из-за тяжелого ранения его уволили со службы.
Незадолго до похищения он продал квартиру в центре Киева за 325 тысяч долларов США. В начале сентября мужчину силой посадили в автомобиль с надписью "Ambulans" и вывезли в так называемый реабилитационный центр в Киевской области. Там его почти неделю удерживали против воли и пытались "лечить" от алкогольной зависимости. По версии следствия, дочь одного из подозреваемых до похищения следила за потерпевшим и должна была убеждать свидетелей, что его везут на лечение
Пока он находился в центре, из его квартиры исчезли 75 тысяч долларов США и документы о продаже жилья. В краже подозревают его знакомого, который помогал с продажей квартиры.
Трем мужчинам сообщили о подозрении в похищении и незаконном лишении свободы человека, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Одному из них также инкриминируют кражу 75 тысяч долларов США.
1 октября о пособничестве в похищении мужчины и краже денежных средств сообщили о подозрении его дочери. Подозреваемый в похищении и краже находится под стражей, еще одному суд избрал круглосуточный домашний арест. В отношении двоих других меры пресечения в настоящее время определяет суд
Напомним
Правоохранительные органы Украины направили в суд обвинительный акт в отношении пятерых участников организованной группы, входивших в международную схему незаконного завладения дорогими автомобилями в странах ЕС.