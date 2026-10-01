Россия собирается научить США работе «Госуслуг», чтобы те создали свой аналог
Киев • УНН
Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова делиться с США опытом работы «Госуслуг» и других систем. Диалог также охватывает энергетику.
Россия собирается научить США работе государственных услуг, чтобы те создали свой аналог. Об этом заявил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По его словам, диалог РФ с Вашингтоном продолжается "по многим направлениям, в том числе в сфере энергетики".
Я думаю, что Соединённым Штатам есть чему поучиться у России: государственным услугам и многим другим системам, которые прекрасно работают в России. Так что опытом будем делиться
Напомним
Днями представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев провёл "конструктивные" переговоры с официальными лицами США по поводу прекращения войны в Украине, в частности относительно возможных совместных энергетических инициатив США и России в послевоенный период.
Россия и США подпишут соглашение о строительстве тоннеля с Чукотки на Аляску — посланник Путина Дмитриев05.06.26, 04:58 • 5188 просмотров