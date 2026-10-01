Россия собирается научить США работе государственных услуг, чтобы те создали свой аналог. Об этом заявил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, диалог РФ с Вашингтоном продолжается "по многим направлениям, в том числе в сфере энергетики".

Я думаю, что Соединённым Штатам есть чему поучиться у России: государственным услугам и многим другим системам, которые прекрасно работают в России. Так что опытом будем делиться