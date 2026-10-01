росія збирається навчити США роботі держпослуг, щоб ті створили свій аналог. Про це заявив спецпредставник кремля кирило дмитрієв, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, діалог рф з Вашингтоном продовжується "за багатьма напрямами, в тому числі по енергетиці".

Я думаю, що Сполучені Штати мають багато чого запозичити з досвіду росії: держпослуги та багато інших систем, які чудово працюють у росії. Тож досвідом ділитися будемо