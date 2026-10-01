росія збирається навчити США роботі держпослуг, щоб ті створили свій аналог
Київ • УНН
Спецпредставник кремля кирило дмитрієв заявив, що росія готова ділитися із США досвідом роботи держпослуг та інших систем. Діалог також охоплює енергетику.
росія збирається навчити США роботі держпослуг, щоб ті створили свій аналог. Про це заявив спецпредставник кремля кирило дмитрієв, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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За його словами, діалог рф з Вашингтоном продовжується "за багатьма напрямами, в тому числі по енергетиці".
Я думаю, що Сполучені Штати мають багато чого запозичити з досвіду росії: держпослуги та багато інших систем, які чудово працюють у росії. Тож досвідом ділитися будемо
Нагадаємо
Днями представник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв провів "конструктивні" переговори з офіційними особами США щодо припинення війни в Україні, зокрема стосовно можливих спільних енергетичних ініціатив США та росії у повоєнний період.
росія та США підпишуть угоду про будівництво тунелю з Чукотки на Аляску - посланець путіна дмитрієв05.06.26, 04:58 • 5188 переглядiв