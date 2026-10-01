росія атакувала Одесу: пошкоджено міську інфраструктуру - МВА
Київ • УНН
У ніч на 1 жовтня російські війська атакували Одесу, пошкодивши інфраструктуру міста. Даних про постраждалих наразі немає.
Ворог у ніч на четвер, 1 жовтня, атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки постраждала інфраструктура міста.
Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Деталі зʼясовуємо
Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що під удар росіян потрапив один із одеських бізнес-центрів.
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