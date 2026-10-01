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росія атакувала Одесу: пошкоджено міську інфраструктуру - МВА

Київ • УНН

 • 3140 перегляди

У ніч на 1 жовтня російські війська атакували Одесу, пошкодивши інфраструктуру міста. Даних про постраждалих наразі немає.

росія атакувала Одесу: пошкоджено міську інфраструктуру - МВА

Ворог у ніч на четвер, 1 жовтня, атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки постраждала інфраструктура міста.

Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Деталі зʼясовуємо

- написав Лисак.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що під удар росіян потрапив один із одеських бізнес-центрів.

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Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
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Сергій Лисак
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