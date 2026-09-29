Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до Італії
Київ • УНН
Скаути "Мілана" пропустили хет-трик Шевченка проти "Барселони" й замовили VHS-запис у Mediaset. Відео допомогло оформити трансфер 1999 року.
Трансфер Андрія Шевченка до"Мілана" відбувся завдяки VHS-касеті з редакції Mediaset. Скаути італійського клубу не були присутні на знаменитому матчі проти "Барселони", де український нападник оформив хет-трик, тому спортивному директору довелося замовляти відеозапис гри у журналістів, після чого італійський клуб оформив трансфер. Про це пише Sportmediaset, передає УНН.
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Як пише видання, Шевченко потрапив до "Мілана" не лише хет-трику в ворота "Барселони" у Лізі чемпіонів, а й редакції видання.
"Арієдо Брайда, який тоді був спортивним директором "Мілана", занотував у своєму блокноті ім’я того надзвичайно швидкого нападника київського "Динамо". І 5 листопада 1997 року Шевченко зробив щось феноменальне на "Камп Ноу": сенсаційний хет-трик проти "Барселони" Луїса ван Гала, яку розгромили з рахунком 4:0", - зазначає видання.
Проте, як з’ясувалося згодом, у Каталонії не було скаутів "Мілана" під час матчу, і тоді Брайда зв’язався з редакцією.
"Брайда зв’язався з редакцією Mediaset, яка на той час володіла правами на трансляцію Ліги чемпіонів і замовив VHS-касету із записом цієї надзвичайної гри. Згодом Шевченка переглянули наживо, і Брайда переконав президента Берлусконі інвестувати 45 мільярдів лір (24 млн доларів), щоб привезти його до Мілана влітку 1999 року. Це здавалося величезною сумою, але насправді це не так", - додає видання.
Доповнення
У сезоні 1997/1998 "Динамо" у Лізі чемпіонів потрапило до однієї групи з "ПСВ", "Ньюкаслом" та "Барселоною".
У матчах проти "Барси", більшість вболівальників ставили на команду з Іспанії, однак не втрачав надії київський уболівальник, у якого запитали: "Но ведь это все таки "Барселона", на що він відповів: "А мы "Динамо" Киев, шо такое?".
І справді, у двоматчевому протистоянні "Динамо" не залишило від "Барселони" каменя на камені, обігравши каталонців із загальним рахунком - 7:0. Саме у другому матчі стався Андрія Шевченка, який сьогодні святкує 50-річчя. Саме "Шева" у другому матчі оформив хет-трик у ворота "Барси", за яку виступали такі зірки світового футболу, як Віктор Байа, Луїш Фігу, Рівалдо, а добив каталонців Сергій Ребров.
Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФ29.09.26, 12:13 • 28726 переглядiв