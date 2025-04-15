ФК «Динамо» Київ

Олексій Паламарчук став першим воротарем в УПЛ, який відбив 6 пенальті поспіль. У матчі проти "Карпат" він парирував удар Бруніньо, але команда все одно програла.
У Києві затримали колишнього футболіста Олександра Алієва за кермом. Telegram-канали пишуть, що він був п'яний, але сам спортсмен це заперечує.
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України: «Буковина» прийматиме «Динамо» в Чернівцях, а «Полісся» в Житомирі зіграє з «Шахтарем». Фінал відбудеться 14 травня в Житомирі.
В 1/2 Кубка України пробилися "Буковина", "Шахтар", "Динамо" та "Полісся". Жеребкування півфіналів відбудеться 3 квітня, базовий день проведення матчів - 23 квітня.
Сергій Ребров викликав 25 гравців до основного складу збірної України для матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До команди повертаються Ярмоленко, Назарина та Буяльський.
У матчі 19-го туру УПЛ "Динамо" зіграло внічию 1:1 з "Ворсклою". Буяльський забив 65-й гол в УПЛ, але Скляр зрівняв рахунок у другому таймі, незважаючи на вилучення гравця "Ворскли".
Через нестабільне електропостачання та низьку температуру матч "Ворскла" - "Динамо" перенесено з Полтави до Києва. Гра відбудеться 28 лютого на стадіоні імені Валерія Лобановського.
Львівський "Рух" зіграє матч з "ЛНЗ" 22 лютого, незважаючи на спалах ГРВІ у команді. Клуб не отримав відповіді від УАФ щодо перенесення гри та залучить здорових гравців основи та молодіжного складу.
Александар Драгович приєднався до Збройних сил Австрії для завершення базової військової служби, перерваної у 2011 році. Футболіст буде відвідувати армійський спортцентр протягом двох місяців, продовжуючи грати за "Аустрію".
ФК "Рух" звернувся до "ЛНЗ" з проханням перенести матч 18-го туру УПЛ через епідеміологічну ситуацію в команді. "ЛНЗ" погодився, остаточне рішення за дирекцією УПЛ.
"Кривбас" - "Шахтар" дограють 16 квітня, а "Інгулець" - "Зоря" - 30 квітня. Обидва матчі розпочнуться о 15:30 та були перервані через повітряні тривоги при рахунках 0:1 та 1:0 відповідно.
Київське "Динамо" відмінило запланований матч з румунською футбольним клубом "Чіксереда Меркуря Чук" через вірусні інфекції у складі. Гра мала відбутися на зборах у Туреччині.
УПЛ затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21-го турів чемпіонату на прохання тренерського штабу збірної. Матчі базових клубів збірної у 21 турі перенесено на 11 березня.
Тарас Степаненко завершує виступи за донецький "Шахтар" після 15 сезонів, 439 матчів та 25 трофеїв. Чутки пов'язують досвідченого півзахисника з переходом до турецького "Еюпспору".
Сьогодні о 22:00 "Динамо" зіграє з латвійським "РФШ" у заключному турі Ліги Європи. Матч відбудеться в Гамбурзі, кияни спробують здобути першу перемогу в турнірі.
Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан підписав контракт з "Аль-Шабаб" на 2,5 роки за 3 млн євро. За 16 років у "Динамо" голкіпер провів 181 матч та виграв низку трофеїв.
У матчі 7-го туру Ліги Європи київське "Динамо" зіграло внічию 3:3 з "Галатасараєм". Дубль Ярмоленка допоміг киянам відіграти відставання у два м'ячі.
Сьогодні о 17:30 "Динамо" зустрінеться з "Галатасараєм" у 7-му турі Ліги Європи. Матч відбудеться у Стамбулі, букмекери віддають перевагу господарям з коефіцієнтом 1,2.
30 грудня 1975 року Олег Блохін отримав "Золотий м'яч" як найкращий футболіст Європи. Нападник київського "Динамо" випередив у голосуванні Беккенбауера та Кройффа, набравши 122 очки.
Вирішальний гол забив Яков Башич на 92-й хвилині зустрічі.
"Кривбас" переміг "Карпати" з рахунком 2:0 у 17-му турі УПЛ завдяки голам Ілича та Твердохліба.
20 років тому Андрій Шевченко отримав "Золотий м'яч". Легенди футболу згадують цікаві історії про українського футболіста, зокрема про те, як він познайомив гравців "Мілану" з українським салом.
Київське "Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" з рахунком 0:3 у матчі Ліги Європи.
Правоохоронці викрили злочинні групи, які організовували договірні матчі з кіберспорту та спорту через букмекерські контори. Серед учасників - колишні спортсмени світового рівня, які заробляли мільйони гривень на махінаціях.
Дебютанти збірної України розповіли про свої емоції після отримання виклику до національної команди. Олексій Сич, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк та Іван Калюжний поділилися особистими історіями реакції на новину.
Українська збірна прибула до Батумі на матч 5-го туру Ліги націй проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 на Adjara Bet Arena, букмекери оцінюють шанси команд майже однаково.
Захисник "Руху" Олексій Сич отримав дебютний виклик до збірної України. Олександр Тимчик з "Динамо" покинув табір команди перед матчами з Грузією та Албанією в Лізі націй.
"Динамо" перемогло "Полісся" з рахунком 2:1, а Ярмоленко відзначився ювілейним голом.
У матчі 13-го туру УПЛ "Шахтар" переміг "Зорю" з рахунком 3:1 на "Арені Львів".
У матчі 11 туру чемпіонату України "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию 1:1.