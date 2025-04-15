ФК «Динамо» Київ

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18301 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129562 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123660 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125093 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123921 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127175 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190333 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76715 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163966 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Професійний футбольний клуб зі штаб-квартирою в Києві, Україна
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Голкіпер “Інгульця” Паламарчук встановив унікальне досягнення УПЛ

Олексій Паламарчук став першим воротарем в УПЛ, який відбив 6 пенальті поспіль. У матчі проти "Карпат" він парирував удар Бруніньо, але команда все одно програла.

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Правоохоронці затримали ексфутболіста Алієва в стані алкогольного сп’яніння? Що каже сам ексдинамівець

У Києві затримали колишнього футболіста Олександра Алієва за кермом. Telegram-канали пишуть, що він був п'яний, але сам спортсмен це заперечує.

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Півфінал Кубку України з футболу: результати жеребкування

Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України: «Буковина» прийматиме «Динамо» в Чернівцях, а «Полісся» в Житомирі зіграє з «Шахтарем». Фінал відбудеться 14 травня в Житомирі.

Спорт • 3 квітня, 12:57 • 8933 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

В 1/2 Кубка України пробилися "Буковина", "Шахтар", "Динамо" та "Полісся". Жеребкування півфіналів відбудеться 3 квітня, базовий день проведення матчів - 23 квітня.

Спорт • 2 квітня, 18:52 • 109530 перегляди

Ярмоленко та Назарина повертаються: Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй проти Бельгії

Сергій Ребров викликав 25 гравців до основного складу збірної України для матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До команди повертаються Ярмоленко, Назарина та Буяльський.

Спорт • 7 березня, 17:05 • 17993 перегляди

1000-й гол для “Ворскли” та 65-й для Буяльского: “Динамо” сенсаційно втратило очки в матчі УПЛ

У матчі 19-го туру УПЛ "Динамо" зіграло внічию 1:1 з "Ворсклою". Буяльський забив 65-й гол в УПЛ, але Скляр зрівняв рахунок у другому таймі, незважаючи на вилучення гравця "Ворскли".

Спорт • 28 лютого, 17:06 • 23707 перегляди

Матчі між “Динамо” та “Ворсклою” зіграють в Києві, а не в Полтаві

Через нестабільне електропостачання та низьку температуру матч "Ворскла" - "Динамо" перенесено з Полтави до Києва. Гра відбудеться 28 лютого на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Спорт • 26 лютого, 17:31 • 24522 перегляди

Не дочекались відповіді від УАФ: матч між “Рухом” та “ЛНЗ” все ж таки відбудеться, незважаючи на спалаху ГРВІ у Львові

Львівський "Рух" зіграє матч з "ЛНЗ" 22 лютого, незважаючи на спалах ГРВІ у команді. Клуб не отримав відповіді від УАФ щодо перенесення гри та залучить здорових гравців основи та молодіжного складу.

Спорт • 19 лютого, 13:26 • 25503 перегляди

Ексзахисник київського “Динамо” Драгович отримав повістку і пройде базову військову службу

Александар Драгович приєднався до Збройних сил Австрії для завершення базової військової служби, перерваної у 2011 році. Футболіст буде відвідувати армійський спортцентр протягом двох місяців, продовжуючи грати за "Аустрію".

Спорт • 18 лютого, 13:20 • 24333 перегляди

Львівський "Рух" просить перенести матч УПЛ на тлі спалаху ГРВІ у регіоні

ФК "Рух" звернувся до "ЛНЗ" з проханням перенести матч 18-го туру УПЛ через епідеміологічну ситуацію в команді. "ЛНЗ" погодився, остаточне рішення за дирекцією УПЛ.

Спорт • 18 лютого, 10:42 • 25727 перегляди

УПЛ затвердила дати і час початку перенесених матчів 5-го та 16 турів

"Кривбас" - "Шахтар" дограють 16 квітня, а "Інгулець" - "Зоря" - 30 квітня. Обидва матчі розпочнуться о 15:30 та були перервані через повітряні тривоги при рахунках 0:1 та 1:0 відповідно.

Спорт • 13 лютого, 19:54 • 36156 перегляди

Футболісти київського "Динамо" захворіли під час зборів у Туреччині: гра з румунами скасована

Київське "Динамо" відмінило запланований матч з румунською футбольним клубом "Чіксереда Меркуря Чук" через вірусні інфекції у складі. Гра мала відбутися на зборах у Туреччині.

Спорт • 11 лютого, 10:46 • 25794 перегляди

На прохання Реброва: УПЛ затвердила нові дати і час початку матчів трьох турів

УПЛ затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21-го турів чемпіонату на прохання тренерського штабу збірної. Матчі базових клубів збірної у 21 турі перенесено на 11 березня.

Спорт • 4 лютого, 19:15 • 30001 перегляди

15 сезонів, 439 матчів, 25 трофеїв: капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко покидає клуб

Тарас Степаненко завершує виступи за донецький "Шахтар" після 15 сезонів, 439 матчів та 25 трофеїв. Чутки пов'язують досвідченого півзахисника з переходом до турецького "Еюпспору".

Спорт • 30 січня, 18:35 • 207092 перегляди

"Наостанок гучно грюкнути дверима": де дивитися матч заключного туру Ліги Європи "Динамо" - "РФШ", фаворит букмекерів, останні приготування

Сьогодні о 22:00 "Динамо" зіграє з латвійським "РФШ" у заключному турі Ліги Європи. Матч відбудеться в Гамбурзі, кияни спробують здобути першу перемогу в турнірі.

Спорт • 30 січня, 18:08 • 30075 перегляди

Голкіпер “Динамо” Бущан перебрався до аравійського “Аль-Шабаб”

Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан підписав контракт з "Аль-Шабаб" на 2,5 роки за 3 млн євро. За 16 років у "Динамо" голкіпер провів 181 матч та виграв низку трофеїв.

Спорт • 29 січня, 18:05 • 27682 перегляди

Перші очки в Лізі Європи: київське “Динамо” вирвало нічию у “Галатасарая”

У матчі 7-го туру Ліги Європи київське "Динамо" зіграло внічию 3:3 з "Галатасараєм". Дубль Ярмоленка допоміг киянам відіграти відставання у два м'ячі.

Спорт • 21 січня, 17:58 • 32569 перегляди

"Битва за престиж": де дивитися матч 7-го туру Ліги Європи "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекерів, останні приготування

Сьогодні о 17:30 "Динамо" зустрінеться з "Галатасараєм" у 7-му турі Ліги Європи. Матч відбудеться у Стамбулі, букмекери віддають перевагу господарям з коефіцієнтом 1,2.

Спорт • 21 січня, 12:22 • 193617 перегляди

49 років тому Олег Блохін став першим українцем, який отримав “Золотий м’яч”

30 грудня 1975 року Олег Блохін отримав "Золотий м'яч" як найкращий футболіст Європи. Нападник київського "Динамо" випередив у голосуванні Беккенбауера та Кройффа, набравши 122 очки.

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"Чорноморець" поступився "Зорі"

Вирішальний гол забив Яков Башич на 92-й хвилині зустрічі.

Спорт • 14 грудня, 18:52 • 18390 перегляди

"Кривбас" здобув важливу перемогу над "Карпатами" у матчі УПЛ

"Кривбас" переміг "Карпати" з рахунком 2:0 у 17-му турі УПЛ завдяки голам Ілича та Твердохліба.

Спорт • 14 грудня, 16:43 • 21564 перегляди

20 років тому Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча": хто привітав ексфутболіста

20 років тому Андрій Шевченко отримав "Золотий м'яч". Легенди футболу згадують цікаві історії про українського футболіста, зокрема про те, як він познайомив гравців "Мілану" з українським салом.

Спорт • 13 грудня, 13:47 • 148029 перегляди

"Динамо" вилітає з Ліги Європи після поразки від "Реал Сосьєдаду"

Київське "Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" з рахунком 0:3 у матчі Ліги Європи.

Спорт • 12 грудня, 22:04 • 14212 перегляди

Заробляли мільйони на “договірних” іграх: до злочинних груп входили колишні спортсмени світового рівня

Правоохоронці викрили злочинні групи, які організовували договірні матчі з кіберспорту та спорту через букмекерські контори. Серед учасників - колишні спортсмени світового рівня, які заробляли мільйони гривень на махінаціях.

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“Лежав у ліжку”, “впав телефон, коли збирався до Дніпра”: як збірники-дебютанти реагували на виклик до головної команди

Дебютанти збірної України розповіли про свої емоції після отримання виклику до національної команди. Олексій Сич, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк та Іван Калюжний поділилися особистими історіями реакції на новину.

Спорт • 15 листопада, 15:52 • 20120 перегляди

Збірна України прибула до Батумі на матч проти Грузії

Українська збірна прибула до Батумі на матч 5-го туру Ліги націй проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 на Adjara Bet Arena, букмекери оцінюють шанси команд майже однаково.

Спорт • 15 листопада, 11:25 • 15023 перегляди

У збірній України знову зміни перед матчами Ліги націй: дебютний виклик Сича замість Тимчика

Захисник "Руху" Олексій Сич отримав дебютний виклик до збірної України. Олександр Тимчик з "Динамо" покинув табір команди перед матчами з Грузією та Албанією в Лізі націй.

Спорт • 14 листопада, 09:12 • 15727 перегляди

"Динамо" повертається на вершину УПЛ після матчу з "Поліссям"

"Динамо" перемогло "Полісся" з рахунком 2:1, а Ярмоленко відзначився ювілейним голом.

Спорт • 10 листопада, 18:18 • 24917 перегляди

"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" після пропущеного гола

У матчі 13-го туру УПЛ "Шахтар" переміг "Зорю" з рахунком 3:1 на "Арені Львів".

Спорт • 10 листопада, 16:31 • 23482 перегляди

"Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию

У матчі 11 туру чемпіонату України "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию 1:1.

Спорт • 27 жовтня, 18:19 • 21358 перегляди