Україна представила склад збірної на матч плей-оф ЧС-2026 проти Швеції
Київ • УНН
УАФ оприлюднила заявку збірної на плей-оф ЧС-2026 проти Швеції. До складу увійшли новачки Нещерет і Пономаренко, проте відсутній голкіпер Андрій Лунін.
Україна оголосила офіційну заявку на поєдинок плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року проти збірної Швеції. Також оголошено склад української національної збірної, повідомляє УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Деталі
У заявці опинились два потенційні дебютанти. Голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет конкуруватиме за місце в основі з Анатолієм Трубіним і Дмитром Різником.
Натомість форвард Матвій Пономаренко буде варіантом поруч із Владиславом Ванатом і Романом Яремчуком.
Воротарями є Анатолій Трубін, Дмитро Різник і Руслан Нещерет.
Захисниками під час матчу будуть наступні спортсмени: Ілля Забарний, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик і Богдан Михайліченко.
Тим часом півзахисниками є Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Олег Очеретько, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков і Олександр Зубков.
Водночас нападниками є Владислав Ванат, Роман Яремчук і Матвій Пономаренко.
Нагадаємо
Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін не увійшов до заявки збірної України на вирішальні матчі плей-оф відбору на Чемпіонат Світу-2026 з футболу.