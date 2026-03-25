Технічне рішення - ЗМІ розкрили причину не виклику Луніна на матчі плей-оф ЧС

Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін не увійшов до заявки збірної України на вирішальні матчі плей-оф відбору на Чемпіонат Світу-2026 з футболу. The Athletic повідомляє, що це рішення пов’язане з тим, що голкіпер не має ігрової практики за "королівський клуб", а не через конфлікт із головним тренером збірної Сергієм Ребровим, передає УНН.

Як пише видання, не виклик голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна пов’язаний з тим, що список гравців був остаточно затверджений ще за два тижні до матчів плей-оф, коли Лунін три місяці не грав жодної хвилини за мадридський клуб.

Видання зазначає, що через триваючу війну в Україні Національна збірна стикається з особливими логістичними викликами, які впливають на терміни формування списків гравців.

Фактично, на той час, як Лунін розпочав мадридське дербі проти "Атлетіко" в неділю, збірна України вже прибула до Іспанії - зазначає видання.

Джерела в УАФ зазначили, що рішення про відмову від Луніна є технічним, а не особистим, додавши, що між гравцем та головним тренером Сергієм Ребровим, немає жодних проблем.

Як повідомляв УНН, головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України, який готуватиметься до матчу проти Швеції у відборі до Чемпіонату світу-2026. До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще дев’ятеро виконавців перебувають у резервному списку. Дебютні виклики отримали воротар та нападник київського "Динамо" Руслан Нещерет та Матвій Пономаренко, а також захисник житомирського "Полісся" Борис Крушинський.

Зазначимо, що хоч у заявці і є захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля та півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Маліновський, вони не зможуть допомогти збірній у матчі проти Швеції через дискваліфікацію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Лунін відмовляється представляти збірну України. Сам же українець заявив, що "збірна - це мрія та ціль кожного футболіста", і для нього - "це гордість - представляти кольори нашої країни".

"Було достатньо багато ігор, коли я не грав, а був на заміні, і ніяких проблем не було. То з чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна, і там головне - команда і результат? Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення приймає тренер, як він вважає найкраще для команди, а ми, як гравці, маємо бути готові допомагати. Статті, які були опубліковані, — це брехня. Непрофесіоналізм журналістів, які роблять такого роду публікації чи заяви, — це неповага до мене як до професіонала і як до особистості. Використовувати журналістику та інформаційний простір для дезінформації вболівальників та розвʼязування між нами конфліктів, вважаю неправильним. Всім миру, і Слава Україні", - писав Лунін.

У нинішньому сезоні Лунін провів за "Реал" лише 5 матчів. Зокрема, в 1/8 Ліги Чемпіонів вийшов на заміну у другому таймі замість травмованого Тібо Куртуа проти "Манчестер Сіті", де "вершкові" здобули перемогу - 2:1.

26 березня збірна України зіграє у півфіналі відбірного плейоф до чемпіонату світу 2026 проти Швеції. 31 березня на нашу команду очікує або фінал відбірного плейоф з переможцем пари збірна Польщі - збірна Албанії, або товариська гра із командою, що програла у тій самій парі.

Обидва матчі збірна України проведе в якості господаря на стадіоні "Сьютат-де-Валенсія" (Валенсія, Іспанія).