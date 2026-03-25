Технічне рішення - ЗМІ розкрили причину не виклику Луніна на матчі плей-оф ЧС

$43.920.0950.900.01
ukenru
13:57 • 3124 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
13:06 • 10619 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
10:45 • 22493 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
09:00 • 38892 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 62063 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 54453 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 54416 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 54220 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45 • 38134 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
24 березня, 14:12 • 33978 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.4м/с
27%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генштаб повідомив про понад 1200 ліквідованих окупантів за добуPhoto25 березня, 04:34 • 37447 перегляди
Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ25 березня, 05:05 • 23738 перегляди
США передали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни25 березня, 05:22 • 21987 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 42839 перегляди
У Латвію та Естонію залетіли дрони08:33 • 32057 перегляди
Публікації
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"13:57 • 3150 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
13:06 • 10633 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto12:01 • 11965 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів11:24 • 13830 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути11:09 • 15089 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Олег Синєгубов
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Одеса
Польща
Реклама
УНН Lite
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою12:24 • 7244 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 42908 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 27595 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 57694 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 58153 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Starlink
Гриби

Технічне рішення - ЗМІ розкрили причину не виклику Луніна на матчі плей-оф ЧС

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Відсутність воротаря у списку Реброва зумовлена технічним рішенням через брак ігрової практики. Склад затвердили за два тижні до матчів плей-оф ЧС.

Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін не увійшов до заявки збірної України на вирішальні матчі плей-оф відбору на Чемпіонат Світу-2026 з футболу. The Athletic повідомляє, що це рішення пов’язане з тим, що голкіпер не має ігрової практики за "королівський клуб", а не через конфлікт із головним тренером збірної Сергієм Ребровим, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, не виклик голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна пов’язаний з тим, що список гравців був остаточно затверджений ще за два тижні до матчів плей-оф, коли Лунін три місяці не грав жодної хвилини за мадридський клуб.

Видання зазначає, що через триваючу війну в Україні Національна збірна стикається з особливими логістичними викликами, які впливають на терміни формування списків гравців.

Фактично, на той час, як Лунін розпочав мадридське дербі проти "Атлетіко" в неділю, збірна України вже прибула до Іспанії

- зазначає видання.

Джерела в УАФ зазначили, що рішення про відмову від Луніна є технічним, а не особистим, додавши, що між гравцем та головним тренером Сергієм Ребровим, немає жодних проблем.

Доповнення

Як повідомляв УНН, головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України, який готуватиметься до матчу проти Швеції у відборі до Чемпіонату світу-2026. До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще дев’ятеро виконавців перебувають у резервному списку. Дебютні виклики отримали воротар та нападник київського "Динамо" Руслан Нещерет та Матвій Пономаренко, а також захисник житомирського "Полісся" Борис Крушинський.

Зазначимо, що хоч у заявці і є захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля та півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Маліновський, вони не зможуть допомогти збірній у матчі проти Швеції через дискваліфікацію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Лунін відмовляється представляти збірну України. Сам же українець заявив, що "збірна - це мрія та ціль кожного футболіста", і для нього - "це гордість - представляти кольори нашої країни".

"Було достатньо багато ігор, коли я не грав, а був на заміні, і ніяких проблем не було. То з чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна, і там головне - команда і результат? Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення приймає тренер, як він вважає найкраще для команди, а ми, як гравці, маємо бути готові допомагати. Статті, які були опубліковані, — це брехня. Непрофесіоналізм журналістів, які роблять такого роду публікації чи заяви, — це неповага до мене як до професіонала і як до особистості. Використовувати журналістику та інформаційний простір для дезінформації вболівальників та розвʼязування між нами конфліктів, вважаю неправильним. Всім миру, і Слава Україні", - писав Лунін.

У нинішньому сезоні Лунін провів за "Реал" лише 5 матчів. Зокрема, в 1/8 Ліги Чемпіонів вийшов на заміну у другому таймі замість травмованого Тібо Куртуа проти "Манчестер Сіті", де "вершкові" здобули перемогу - 2:1.

"Реал" з Луніним пройшов "Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу ЛЧ із загальним рахунком 5:118.03.26, 00:33 • 5350 переглядiв

Нагадаємо

26 березня збірна України зіграє у півфіналі відбірного плейоф до чемпіонату світу 2026 проти Швеції. 31 березня на нашу команду очікує або фінал відбірного плейоф з переможцем пари збірна Польщі - збірна Албанії, або товариська гра із командою, що програла у тій самій парі.

Обидва матчі збірна України проведе в якості господаря на стадіоні "Сьютат-де-Валенсія" (Валенсія, Іспанія).

Павло Башинський

Спорт
Соціальна мережа
Війна в Україні
Реал Мадрид
Сергій Ребров
Валенсія
Албанія
Туніс
Швеція
Іспанія
Нідерланди
Японія
Україна
Польща