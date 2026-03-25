Техническое решение - СМИ раскрыли причину невызова Лунина на матчи плей-офф ЧМ

13:57 • 3800 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 11051 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
10:45 • 22696 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
09:00 • 39088 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 62227 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 54536 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 54477 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54230 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38143 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 33985 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за суткиPhoto25 марта, 04:34 • 37447 просмотра
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25 марта, 05:05 • 23738 просмотра
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны25 марта, 05:22 • 21987 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 42839 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны08:33 • 32057 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 3800 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 11052 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 12147 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 14005 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 15254 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 7556 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 43245 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 27731 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 57822 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 58277 просмотра
Техническое решение - СМИ раскрыли причину невызова Лунина на матчи плей-офф ЧМ

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Отсутствие вратаря в списке Реброва обусловлено техническим решением из-за нехватки игровой практики. Состав утвердили за две недели до матчей плей-офф ЧМ.

Техническое решение - СМИ раскрыли причину невызова Лунина на матчи плей-офф ЧМ

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не вошел в заявку сборной Украины на решающие матчи плей-офф отбора на Чемпионат Мира-2026 по футболу. The Athletic сообщает, что это решение связано с тем, что голкипер не имеет игровой практики за "королевский клуб", а не из-за конфликта с главным тренером сборной Сергеем Ребровым, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, невызов голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина связан с тем, что список игроков был окончательно утвержден еще за две недели до матчей плей-офф, когда Лунин три месяца не играл ни одной минуты за мадридский клуб.

Издание отмечает, что из-за продолжающейся войны в Украине Национальная сборная сталкивается с особыми логистическими вызовами, которые влияют на сроки формирования списков игроков.

Фактически, к тому времени, как Лунин начал мадридское дерби против "Атлетико" в воскресенье, сборная Украины уже прибыла в Испанию

- отмечает издание.

Источники в УАФ отметили, что решение об отказе от Лунина является техническим, а не личным, добавив, что между игроком и главным тренером Сергеем Ребровым нет никаких проблем.

Дополнение

Как сообщал УНН, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав сборной Украины, который будет готовиться к матчу против Швеции в отборе к Чемпионату мира-2026. В основной список вошли 26 футболистов. Еще девять исполнителей находятся в резервном списке. Дебютные вызовы получили вратарь и нападающий киевского "Динамо" Руслан Нещерет и Матвей Пономаренко, а также защитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский.

Отметим, что хотя в заявке и есть защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля и полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский, они не смогут помочь сборной в матче против Швеции из-за дисквалификации.

Ранее СМИ сообщали, что Лунин отказывается представлять сборную Украины. Сам же украинец заявил, что "сборная - это мечта и цель каждого футболиста", и для него - "это гордость - представлять цвета нашей страны".

"Было достаточно много игр, когда я не играл, а был на замене, и никаких проблем не было. Так с чего им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное - команда и результат? Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер, как он считает лучше для команды, а мы, как игроки, должны быть готовы помогать. Статьи, которые были опубликованы, — это ложь. Непрофессионализм журналистов, которые делают такого рода публикации или заявления, — это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности. Использовать журналистику и информационное пространство для дезинформации болельщиков и развязывания между нами конфликтов, считаю неправильным. Всем мира, и Слава Украине", - писал Лунин.

В нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" всего 5 матчей. В частности, в 1/8 Лиги Чемпионов вышел на замену во втором тайме вместо травмированного Тибо Куртуа против "Манчестер Сити", где "сливочные" одержали победу - 2:1.

"Реал" с Луниным прошел "Манчестер Сити" в 1/8 финала ЛЧ с общим счетом 5:118.03.26, 00:33 • 5350 просмотров

Напомним

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале отборочного плей-офф к чемпионату мира 2026 против Швеции. 31 марта нашу команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары сборная Польши - сборная Албании, либо товарищеская игра с командой, проигравшей в той же паре.

Оба матча сборная Украины проведет в качестве хозяина на стадионе "Сьютат-де-Валенсия" (Валенсия, Испания).

Павел Башинский

