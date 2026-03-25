Техническое решение - СМИ раскрыли причину невызова Лунина на матчи плей-офф ЧМ

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не вошел в заявку сборной Украины на решающие матчи плей-офф отбора на Чемпионат Мира-2026 по футболу. The Athletic сообщает, что это решение связано с тем, что голкипер не имеет игровой практики за "королевский клуб", а не из-за конфликта с главным тренером сборной Сергеем Ребровым, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, невызов голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина связан с тем, что список игроков был окончательно утвержден еще за две недели до матчей плей-офф, когда Лунин три месяца не играл ни одной минуты за мадридский клуб.

Издание отмечает, что из-за продолжающейся войны в Украине Национальная сборная сталкивается с особыми логистическими вызовами, которые влияют на сроки формирования списков игроков.

Фактически, к тому времени, как Лунин начал мадридское дерби против "Атлетико" в воскресенье, сборная Украины уже прибыла в Испанию - отмечает издание.

Источники в УАФ отметили, что решение об отказе от Лунина является техническим, а не личным, добавив, что между игроком и главным тренером Сергеем Ребровым нет никаких проблем.

Дополнение

Как сообщал УНН, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав сборной Украины, который будет готовиться к матчу против Швеции в отборе к Чемпионату мира-2026. В основной список вошли 26 футболистов. Еще девять исполнителей находятся в резервном списке. Дебютные вызовы получили вратарь и нападающий киевского "Динамо" Руслан Нещерет и Матвей Пономаренко, а также защитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский.

Отметим, что хотя в заявке и есть защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля и полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский, они не смогут помочь сборной в матче против Швеции из-за дисквалификации.

Ранее СМИ сообщали, что Лунин отказывается представлять сборную Украины. Сам же украинец заявил, что "сборная - это мечта и цель каждого футболиста", и для него - "это гордость - представлять цвета нашей страны".

"Было достаточно много игр, когда я не играл, а был на замене, и никаких проблем не было. Так с чего им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное - команда и результат? Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер, как он считает лучше для команды, а мы, как игроки, должны быть готовы помогать. Статьи, которые были опубликованы, — это ложь. Непрофессионализм журналистов, которые делают такого рода публикации или заявления, — это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности. Использовать журналистику и информационное пространство для дезинформации болельщиков и развязывания между нами конфликтов, считаю неправильным. Всем мира, и Слава Украине", - писал Лунин.

В нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" всего 5 матчей. В частности, в 1/8 Лиги Чемпионов вышел на замену во втором тайме вместо травмированного Тибо Куртуа против "Манчестер Сити", где "сливочные" одержали победу - 2:1.

Напомним

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале отборочного плей-офф к чемпионату мира 2026 против Швеции. 31 марта нашу команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары сборная Польши - сборная Албании, либо товарищеская игра с командой, проигравшей в той же паре.

Оба матча сборная Украины проведет в качестве хозяина на стадионе "Сьютат-де-Валенсия" (Валенсия, Испания).