Пономаренко, Нещерет та Крушинський отримали дебютні виклики до збірної - Ребров оголосив склад на матчі плей-оф ЧС
Київ • УНН
Сергій Ребров викликав 26 гравців на березневі матчі проти Швеції. Дебютні виклики отримали Руслан Нещерет, Матвій Пономаренко та Борис Крушинський.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України, який готуватиметься до матчу проти Швеції у відборі до Чемпіонату світу-2026. До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще дев’ятеро виконавців перебувають у резервному списку. Дебютні виклики отримали воротар та нападник київського "Динамо" Руслан Нещерет та Матвій Пономаренко, а також захисник житомирського "Полісся" Борис Крушинський. Про це пише УНН з посиланням на сайт УАФ.
"Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох березневих матчів", - йдеться у повідомленні.
Склад збірної України:
Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ).
Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар" Донецьк), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва - "Полісся" Житомир)
Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі - "Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина)
Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ).
Резервний список: Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі - "Полісся" Житомир), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва - "Динамо" Київ), Єгор Назарина ("Шахтар" Донецьк), Олексій Сич ("Карпати" Львів).
Зазначимо, 26 березня збірна України зіграє у півфіналі відбірного плейоф до чемпіонату світу 2026 проти Швеції. 31 березня на нашу команду очікує або фінал відбірного плейоф з переможцем пари збірна Польщі - збірна Албанії, або товариська гра із командою, що програла у тій самій парі.
Обидва матчі збірна України проведе в якості господаря на стадіоні "Сьютат-де-Валенсія" (Валенсія, Іспанія).
