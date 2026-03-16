Пономаренко, Нещерет та Крушинський отримали дебютні виклики до збірної - Ребров оголосив склад на матчі плей-оф ЧС

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України, який готуватиметься до матчу проти Швеції у відборі до Чемпіонату світу-2026. До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще дев’ятеро виконавців перебувають у резервному списку. Дебютні виклики отримали воротар та нападник київського "Динамо" Руслан Нещерет та Матвій Пономаренко, а також захисник житомирського "Полісся" Борис Крушинський. Про це пише УНН з посиланням на сайт УАФ.

Склад збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ).

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар" Донецьк), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва - "Полісся" Житомир)

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі - "Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина)

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ).

Резервний список: Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі - "Полісся" Житомир), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва - "Динамо" Київ), Єгор Назарина ("Шахтар" Донецьк), Олексій Сич ("Карпати" Львів).

Зазначимо, 26 березня збірна України зіграє у півфіналі відбірного плейоф до чемпіонату світу 2026 проти Швеції. 31 березня на нашу команду очікує або фінал відбірного плейоф з переможцем пари збірна Польщі - збірна Албанії, або товариська гра із командою, що програла у тій самій парі.

Обидва матчі збірна України проведе в якості господаря на стадіоні "Сьютат-де-Валенсія" (Валенсія, Іспанія).

