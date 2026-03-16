Пономаренко, Нещерет та Крушинський отримали дебютні виклики до збірної - Ребров оголосив склад на матчі плей-оф ЧС

Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 21932 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
Популярнi новини
Втрати рф за добу склали 760 окупантів та майже дві тисячі безпілотників - Генштаб16 березня, 05:31 • 22530 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 21828 перегляди
Саудівська Аравія переспрямовує експорт нафти через загрозу в Ормузькій протоці - Bloomberg16 березня, 07:40 • 10122 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 16909 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 10505 перегляди
Публікації
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 1234 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 9200 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 10621 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 17020 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 92312 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 21943 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 37942 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 42468 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 48596 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 42589 перегляди
Пономаренко, Нещерет та Крушинський отримали дебютні виклики до збірної - Ребров оголосив склад на матчі плей-оф ЧС

Сергій Ребров викликав 26 гравців на березневі матчі проти Швеції. Дебютні виклики отримали Руслан Нещерет, Матвій Пономаренко та Борис Крушинський.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України, який готуватиметься до матчу проти Швеції у відборі до Чемпіонату світу-2026. До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще дев’ятеро виконавців перебувають у резервному списку. Дебютні виклики отримали воротар та нападник київського "Динамо" Руслан Нещерет та Матвій Пономаренко, а також захисник житомирського "Полісся" Борис Крушинський. Про це пише УНН з посиланням на сайт УАФ.

Деталі

"Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох березневих матчів", - йдеться у повідомленні.

Склад збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ).

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар" Донецьк), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва - "Полісся" Житомир)

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі - "Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина)

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ).

Резервний список: Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі - "Полісся" Житомир), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва - "Динамо" Київ), Єгор Назарина ("Шахтар" Донецьк), Олексій Сич ("Карпати" Львів).

Зазначимо, 26 березня збірна України зіграє у півфіналі відбірного плейоф до чемпіонату світу 2026 проти Швеції. 31 березня на нашу команду очікує або фінал відбірного плейоф з переможцем пари збірна Польщі - збірна Албанії, або товариська гра із командою, що програла у тій самій парі.

Обидва матчі збірна України проведе в якості господаря на стадіоні "Сьютат-де-Валенсія" (Валенсія, Іспанія).

ЧС-2026: Україна у разі виходу на Мундіаль зіграє у групі з Нідерландами, Японією і Тунісом05.12.25, 21:20 • 4195 переглядiв

