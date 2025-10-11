ФК «Металіст 1925»
Професійний футбольний клуб із Харкова
ФК «Металіст 1925» - професійний футбольний клуб із Харкова, створений за ініціативи вболівальників та небайдужих інвесторів з метою зберегти футбольні традиції міста, після припинення існування ФК «Металіст». Відомий стрімким підйомом із аматорського рівня до Української Прем’єр-ліги. У 2021 році клуб здобув підвищення до УПЛ, а з 2025 року його президентом став підприємець Богдан Бойко. Серед інвесторів — бізнесмен Володимир Носов. Попри тимчасовий вимушений переїзд через війну, «Металіст 1925» зберігає амбіції та футбольну ідентичність Харкова.