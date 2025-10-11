ФК «Металіст 1925»

$41.510.00
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 29584 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 20937 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 26508 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 19563 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 24635 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 32899 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42708 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 60954 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35097 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Популярнi новини
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП11 жовтня, 12:22 • 17595 перегляди
Бачились два тижні тому: скандальний блогер Слобоженко відреагував на загибель крипто-підприємця ГанічаPhoto11 жовтня, 13:03 • 5266 перегляди
Трамп і Зеленський обговорили постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk - ЗМІ11 жовтня, 14:43 • 6302 перегляди
Тіло жінки виявили біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні15:37 • 10760 перегляди
Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ15:51 • 4532 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo16:00 • 18183 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 29565 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 26812 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 60949 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 46766 перегляди
Актуальнi люди
Актуальні місця
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 32417 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 34647 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 37049 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 102927 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 45950 перегляди
Актуальне
Теги
ФК «Металіст 1925» - професійний футбольний клуб із Харкова, створений за ініціативи вболівальників та небайдужих інвесторів з метою зберегти футбольні традиції міста, після припинення існування ФК «Металіст». Відомий стрімким підйомом із аматорського рівня до Української Прем’єр-ліги. У 2021 році клуб здобув підвищення до УПЛ, а з 2025 року його президентом став підприємець Богдан Бойко. Серед інвесторів — бізнесмен Володимир Носов. Попри тимчасовий вимушений переїзд через війну, «Металіст 1925» зберігає амбіції та футбольну ідентичність Харкова.
