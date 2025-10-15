ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію

Кількість ветеранів з ампутаціями кінцівок в Україні збільшується кожного дня. Нині перед державою стоїть критично важливе завдання – реабілітувати, не тільки фізично, а й емоційно та інтегрувати українських героїв у суспільство. Аби бойова травма не перетворилася на соціальну ізоляцію. Яке місце в реабілітації українських воїнів відіграє ампфутбол, розбирався УНН.

Народження сили на Сході ФК "Незламні"

На відміну від індивідуальних видів спорту, футбол вимагає командної роботи, спілкування та справжнього симбіозу – саме це і є основною цінністю ампфутболу для ветеранів російсько-української війни та цивільних осіб, які отримали ампутації чи важкі функціональні порушення кінцівок. Одним з прикладів є АМП ФК "Незламні" – заснований у Харкові у березні 2025 року. Місто, яке щоденно є мішенню для ворога, стало колискою для проєкту, що є безпосереднім символом підтримки та відновлення.

Керівник та співзасновник клубу Володимир Лях та його команда відразу визначили, що мета проєкту виходить далеко за межі спортивних досягнень. Як розповів співзасновник клубу – перші результати реабілітації від ампфутболу гравці відчули вже на другому тренуванні.

На другому тренуванні хлопці вже прийшли не просто на заняття, а з бажанням брати участь у турнірах – розповідав Володимир Лях.

Ця миттєва трансформація від травмованої особи до активного члена команди, підкреслює головну місію клубу: надати ветеранам спільноту та повернути відчуття цінності й приналежності, яке було порушене травмою.

Від реанімації до тренерської лави: історія Олександра Тебенькова

Центральною фігурою у цьому відродженні є головний тренер АМП ФК "Незламні" Олександр Тебеньков. Його історія – це втілення сили духу, яка стала наріжним каменем команди. Тебеньков зазнав важкого поранення на Запорізькому напрямку, внаслідок якого втратив обидві нижні кінцівки.

Замість того щоб зупинитися на медичній реабілітації, він прийняв рішення тренувати футболістів АМП ФК "Незламних", адже грати на полі йому забороняють правила, відповідно до яких у гравців команд має бути одна нижня кінцівка.

Окрім прикладу незламної сили духу – Теребеньков доводить, що ампфутбол це не просто терапія, а сфера, де ветерани можуть відновити свою лідерську роль. Ба більше, Олександр Тебеньков здобуває офіційну тренерську освіту, підкреслюючи, що адаптивний спорт має бути професійним.

Правила ампфутболу, що перемагає гравітацію

Щоб повністю оцінити мужність гравців, важливо зрозуміти, наскільки вимогливим є цей спорт, адже це не просто адаптація "звичайного" футболу, а повноцінних окремий вид спорту, зі своїми правилами.

Ампфутбол – це динамічна гра 7х7 на зменшеному полі. Найочевидніша і найдраматичніша особливість стосується польових гравців – усі вони мають ампутацію однієї нижньої кінцівки, при цьому грають на полі без протезів, на милицях. Це означає, що кожен рух, кожен пас, кожен ривок до воріт вимагає неймовірної сили рук, плечей та філігранного відчуття балансу. Милиці на полі – це тільки опора, адже за правилами, гравці не можуть торкатися ними мʼяча. Що перетворює кожен матч на виклик гравітації та травмі.

Що стосується голкіперів – на відміну від польових гравців, вони можуть мати здорові нижні кінцівки, але зобов'язані мати ампутацію або функціональне порушення однієї верхньої кінцівки. Завдяки цим правилам, кожен спортсмен демонструє силу всупереч своїм обмеженням, а сама гра стає метафорою незламності – де втрата однієї функції компенсується неперевершеною силою духу в іншій.

Ба більше, з терапевтичного погляду, ампфутбол – це найефективніша фізична підготовка, яка готує тіло ветерана до використання високотехнологічних протезів у повсякденному житті.

Крок уперед: партнерство АМП ФК "Незламні" з ФК "Металіст 1925"

У четвер, 16 жовтня, на тренувальних полях ФК "Металіст 1925" відбудеться зустріч керівництва клубу з харківською командою АМП ФК "Незламні". Ця подія відкриє нову сторінку в історії клубу "Незламні" – харківські команди обʼєднаються в одну родину. Адже ФК "Металіст 1925" підтримуватиме ампфутболістів – від повного екіпірування до фінансування операційних і тренувальних потреб. Для харківських команд це не лише символ солідарності, а й інституційний фундамент для розвитку ампфутболу на Сході: доступ до інфраструктури, менеджменту та фінансова підтримка.

Соціальний ефект: ампфутбол – більше, ніж спорт

Молода футбольна команда АМП "Незламні" є частиною ширшої української екосистеми ампфутболу, поряд з такими клубами, як "Покрова АМП" та "Шахтар Сталеві". Команди регулярно беруть участь у внутрішніх турнірах та налагоджують міжнародну співпрацю. Проте найважливіший результат їхньої діяльності проявляється не в турнірних таблицях, а у площині усунення соціальної ізоляції.

Адже, у госпіталях ветерани отримують медичну допомогу, у центрах протезування – технічну, а на футбольному полі вони отримують соціальну підтримку. Тут їхня травма є не недоліком, а перепусткою до спільноти, де їх розуміють без зайвих слів. Спорт повертає в їхнє життя чіткий розпорядок, дисципліну та мету.

Однак, важливим цей вид спорту є не тільки для гравців, а й для суспільства. Бо кожен матч ампфутболу нагадує українському суспільству про героїзм наших співвітчизників, що поклали власне здоровʼя за Україну.