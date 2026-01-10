Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 7910 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 15409 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 17606 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 16767 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 18696 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 26852 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 47860 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37339 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 36530 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29848 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
82%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нью-Йорк подав до суду на адміністрацію Трампа через зупинку будівництва вітрових електростанцій10 січня, 06:21 • 5864 перегляди
У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE10 січня, 06:32 • 10888 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва10 січня, 07:48 • 16393 перегляди
"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні10 січня, 09:14 • 4446 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10:56 • 11193 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 30489 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 77276 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 104499 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 76646 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 98003 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Село
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto15:04 • 934 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo13:08 • 3186 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 67218 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 68941 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 89726 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Washington Post
BFM TV

Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Пентагон заявив, що блокада США у Карибському морі змусила щонайменше 7 суден "тіньового флоту" з венесуельською нафтою змінити курс. Перехоплення суден продовжаться у будь-який час та місці.

Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс

Прес-секретар Пентагону Шон Парнелл заявив, що США перехоплюватимуть усі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту. За його словами, блокада в Карибському морі ефективна і буде продовжена. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

За словами Парнелла, тільки за останню добу розвернулися щонайменше 7 кораблів, щоб не бути перехопленими.

"Блокада, введена Міністерством війни в Карибському морі, залишається чинною і вельми ефективною. Лише за останні 24 години щонайменше сім суден "тіньового флоту", що перевозили нафту, розвернулися, щоб уникнути перехоплення, - бо вони знають, що ми налаштовані серйозно", - пише помічник голів Пентагону зі зв'язків із громадськістю.

Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 15306 переглядiв

Він стверджує, що завдяки президенту США Дональду Трампу і міністру війни Піту Гегсету часи, коли "злочинність безчинствувала в нашій півкулі, закінчилися".

Крім того, Шон Парнелл анонсував, що перехоплення суден продовжиться і здійснюватиметься в будь-який час.

"Міністерство оборони, спільно з нашими міжвідомчими партнерами, вистежуватиме й перехоплюватиме всі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту, у будь-який час і в будь-якому місці за нашим вибором", - резюмував прес-секретар Пентагону.

Нагадаємо

Танкери з венесуельською нафтою та паливом залишили територіальні води країни, ігноруючи морську блокаду США. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп запровадив блокаду всіх підсанкційних танкерів у грудні 2025 року.

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Пентагон
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки