Пентагон: блокада в Карибском море вынудила семь судов "теневого флота" изменить курс

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США будут перехватывать все суда «теневого флота», перевозящие венесуэльскую нефть. По его словам, блокада в Карибском море эффективна и будет продолжена. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По словам Парнелла, только за последние сутки развернулись по меньшей мере 7 кораблей, чтобы не быть перехваченными.

«Блокада, введенная Министерством войны в Карибском море, остается в силе и весьма эффективна. Только за последние 24 часа по меньшей мере семь судов «теневого флота», перевозивших нефть, развернулись, чтобы избежать перехвата, — потому что они знают, что мы настроены серьезно», — пишет помощник глав Пентагона по связям с общественностью.

Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg

Он утверждает, что благодаря президенту США Дональду Трампу и министру войны Питу Хегсету времена, когда «преступность бесчинствовала в нашем полушарии, закончились».

Кроме того, Шон Парнелл анонсировал, что перехват судов продолжится и будет осуществляться в любое время.

«Министерство обороны, совместно с нашими межведомственными партнерами, будет выслеживать и перехватывать все суда «теневого флота», перевозящие венесуэльскую нефть, в любое время и в любом месте по нашему выбору», — резюмировал пресс-секретарь Пентагона.

Напомним

Танкеры с венесуэльской нефтью и топливом покинули территориальные воды страны, игнорируя морскую блокаду США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп ввел блокаду всех подсанкционных танкеров в декабре 2025 года.