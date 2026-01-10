$42.990.00
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 16515 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 18539 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 17574 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 19304 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 27452 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 48854 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 37542 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 36773 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30010 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
публикации
Эксклюзивы
Пентагон: блокада в Карибском море вынудила семь судов "теневого флота" изменить курс

Киев • УНН

 1118 просмотра

Пентагон заявил, что блокада США в Карибском море вынудила по меньшей мере 7 судов "теневого флота" с венесуэльской нефтью изменить курс. Перехваты судов продолжатся в любое время и в любом месте.

Пентагон: блокада в Карибском море вынудила семь судов "теневого флота" изменить курс

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США будут перехватывать все суда «теневого флота», перевозящие венесуэльскую нефть. По его словам, блокада в Карибском море эффективна и будет продолжена. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По словам Парнелла, только за последние сутки развернулись по меньшей мере 7 кораблей, чтобы не быть перехваченными.

«Блокада, введенная Министерством войны в Карибском море, остается в силе и весьма эффективна. Только за последние 24 часа по меньшей мере семь судов «теневого флота», перевозивших нефть, развернулись, чтобы избежать перехвата, — потому что они знают, что мы настроены серьезно», — пишет помощник глав Пентагона по связям с общественностью.

Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 15307 просмотров

Он утверждает, что благодаря президенту США Дональду Трампу и министру войны Питу Хегсету времена, когда «преступность бесчинствовала в нашем полушарии, закончились».

Кроме того, Шон Парнелл анонсировал, что перехват судов продолжится и будет осуществляться в любое время.

«Министерство обороны, совместно с нашими межведомственными партнерами, будет выслеживать и перехватывать все суда «теневого флота», перевозящие венесуэльскую нефть, в любое время и в любом месте по нашему выбору», — резюмировал пресс-секретарь Пентагона.

Напомним

Танкеры с венесуэльской нефтью и топливом покинули территориальные воды страны, игнорируя морскую блокаду США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп ввел блокаду всех подсанкционных танкеров в декабре 2025 года.

Ольга Розгон

