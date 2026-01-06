Нафтові танкери виходять із Венесуели в обхід морської блокади США
Танкери з венесуельською нафтою та паливом залишили територіальні води країни, ігноруючи морську блокаду США. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп запровадив блокаду всіх підсанкційних танкерів у грудні 2025 року.
Близько десяти танкерів із венесуельською нафтою та паливом залишили територіальні води країни, ігноруючи морську блокаду, запроваджену Сполученими Штатами. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані сервісу моніторингу TankerTrackers.com, пише УНН.
Деталі
З початку року зафіксовано рух щонайменше 12 суден, які перебувають під санкціями США. За даними судноплавства, більшість із них зараз перебувають у відкритому морі без офіційних прапорів або актуальної документації з безпеки. Половина флотилії - це супертанкери, які зазвичай перевозять сировину до Китаю.
Президент Дональд Трамп запровадив блокаду всіх підсанкційних танкерів ("карантин") у грудні 2025 року, а у суботу підтвердив, що нафтове ембарго залишається в силі навіть після арешту Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями.
Позиція Вашингтона
Наразі невідомо, чи було ці поставки погоджено з адміністрацією США. У суботу Трамп зазначав, що найбільші клієнти Венесуели, зокрема Китай, продовжуватимуть отримувати нафту, проте американський чиновник у коментарі Reuters уточнив, що карантин зосереджений саме на суднах із санкційного списку.
Експерти зазначають, що така "втеча" танкерів може бути спробою державної компанії PDVSA розвантажити переповнені сховища на тлі повної зупинки легального експорту. Наразі єдиною компанією, яка має офіційний дозвіл Вашингтона на вивезення нафти, залишається американська Chevron.
