19:29 • 5688 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
5 січня, 14:42 • 24460 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
5 січня, 14:05 • 48986 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 29776 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 34333 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 40048 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
5 січня, 09:07 • 99826 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70018 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94879 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99250 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Нафтові танкери виходять із Венесуели в обхід морської блокади США

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Танкери з венесуельською нафтою та паливом залишили територіальні води країни, ігноруючи морську блокаду США. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп запровадив блокаду всіх підсанкційних танкерів у грудні 2025 року.

Фото: Reuters

Близько десяти танкерів із венесуельською нафтою та паливом залишили територіальні води країни, ігноруючи морську блокаду, запроваджену Сполученими Штатами. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані сервісу моніторингу TankerTrackers.com, пише УНН.

Деталі

З початку року зафіксовано рух щонайменше 12 суден, які перебувають під санкціями США. За даними судноплавства, більшість із них зараз перебувають у відкритому морі без офіційних прапорів або актуальної документації з безпеки. Половина флотилії - це супертанкери, які зазвичай перевозять сировину до Китаю.

Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США23.12.25, 22:50 • 6270 переглядiв

Президент Дональд Трамп запровадив блокаду всіх підсанкційних танкерів ("карантин") у грудні 2025 року, а у суботу підтвердив, що нафтове ембарго залишається в силі навіть після арешту Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями.

Позиція Вашингтона

Наразі невідомо, чи було ці поставки погоджено з адміністрацією США. У суботу Трамп зазначав, що найбільші клієнти Венесуели, зокрема Китай, продовжуватимуть отримувати нафту, проте американський чиновник у коментарі Reuters уточнив, що карантин зосереджений саме на суднах із санкційного списку.

Експерти зазначають, що така "втеча" танкерів може бути спробою державної компанії PDVSA розвантажити переповнені сховища на тлі повної зупинки легального експорту. Наразі єдиною компанією, яка має офіційний дозвіл Вашингтона на вивезення нафти, залишається американська Chevron.

Події у Венесуелі та загрози Ірану: як реагують світові ринки нафти04.01.26, 22:40 • 4906 переглядiв

Степан Гафтко

