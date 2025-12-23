Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США
Венесуельська компанія PDVSA використовує танкери як тимчасові сховища для нафти через критичне заповнення наземних резервуарів. Це спричинено посиленням санкцій США та затриманням танкерів, що призвело до блокування експорту.
Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA змушена використовувати танкери як тимчасові сховища для нафти та мазуту. Рішення прийнято через критичне заповнення наземних резервуарів, спричинене посиленням санкційного тиску з боку США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Цього місяця Берегова охорона США затримала в Карибському морі танкери Skipper та Centuries, завантажені венесуельською нафтою. Дії Вашингтона в межах оголошеної Дональдом Трампом блокади санкційних суден змусили багатьох судновласників відмовитися від роботи з Каракасом.
Внаслідок цього понад десять вантажів застрягли у венесуельських водах, не маючи можливості вирушити до пунктів призначення.
Переповнення наземних терміналів
Венесуела видобуває близько 1,1 мільйона барелів нафти на день. Основний термінал Хосе, куди надходить важка нафта з поясу Оріноко, наразі майже вичерпав вільні потужності. За даними компанії Kpler, загальні запаси нафти в країні у грудні сягнули 22 мільйонів барелів - найвищого рівня з серпня 2025 року.
Розподіл експортних потоків
Ситуація в регіонах країни неоднорідна:
- Західний регіон: завдяки компанії Chevron, яка продовжує експорт спільно виробленої нафти, рівень запасів залишається в межах норми.
- Пояс Оріноко: PDVSA самостійно контролює 75% видобутку в цьому регіоні, переважна частина якого (близько 80%) зазвичай експортується до Китаю. Саме ці обсяги зараз заблоковані через неможливість безпечного фрахтування суден.
Використання танкерів як плавучих складів є вимушеним кроком, до якого PDVSA вже вдавалася раніше, щоб уникнути повної зупинки свердловин та скорочення видобутку.
