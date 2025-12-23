$42.150.10
Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Венесуельська компанія PDVSA використовує танкери як тимчасові сховища для нафти через критичне заповнення наземних резервуарів. Це спричинено посиленням санкцій США та затриманням танкерів, що призвело до блокування експорту.

Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA змушена використовувати танкери як тимчасові сховища для нафти та мазуту. Рішення прийнято через критичне заповнення наземних резервуарів, спричинене посиленням санкційного тиску з боку США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цього місяця Берегова охорона США затримала в Карибському морі танкери Skipper та Centuries, завантажені венесуельською нафтою. Дії Вашингтона в межах оголошеної Дональдом Трампом блокади санкційних суден змусили багатьох судновласників відмовитися від роботи з Каракасом. 

Затриманий США танкер, пов'язаний з Венесуелою, не дотримувався морських правил - МЗС Панами22.12.25, 22:58 • 4004 перегляди

Внаслідок цього понад десять вантажів застрягли у венесуельських водах, не маючи можливості вирушити до пунктів призначення.

Переповнення наземних терміналів

Венесуела видобуває близько 1,1 мільйона барелів нафти на день. Основний термінал Хосе, куди надходить важка нафта з поясу Оріноко, наразі майже вичерпав вільні потужності. За даними компанії Kpler, загальні запаси нафти в країні у грудні сягнули 22 мільйонів барелів - найвищого рівня з серпня 2025 року.

Розподіл експортних потоків

Ситуація в регіонах країни неоднорідна:

  • Західний регіон: завдяки компанії Chevron, яка продовжує експорт спільно виробленої нафти, рівень запасів залишається в межах норми.
    • Пояс Оріноко: PDVSA самостійно контролює 75% видобутку в цьому регіоні, переважна частина якого (близько 80%) зазвичай експортується до Китаю. Саме ці обсяги зараз заблоковані через неможливість безпечного фрахтування суден.

      Використання танкерів як плавучих складів є вимушеним кроком, до якого PDVSA вже вдавалася раніше, щоб уникнути повної зупинки свердловин та скорочення видобутку.

      Мадуро "повинен зникнути" з Венесуели: у США зробили заяву про удари по суднах та блокаду танкерів22.12.25, 18:26 • 3758 переглядiв

      Степан Гафтко

      ЕкономікаНовини Світу
      Санкції
      Енергетика
      Панама
      Reuters
      Венесуела
      Дональд Трамп
      Китай
      Сполучені Штати Америки