15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
публикации
Эксклюзивы
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
15:15
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 17745 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 30752 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 29488 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Дипломатка

Венесуэла превращает танкеры в плавучие хранилища из-за морской блокады США

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Венесуэльская компания PDVSA использует танкеры в качестве временных хранилищ для нефти из-за критического заполнения наземных резервуаров. Это вызвано усилением санкций США и задержанием танкеров, что привело к блокировке экспорта.

Венесуэла превращает танкеры в плавучие хранилища из-за морской блокады США

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA вынуждена использовать танкеры в качестве временных хранилищ для нефти и мазута. Решение принято из-за критического заполнения наземных резервуаров, вызванного усилением санкционного давления со стороны США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В этом месяце Береговая охрана США задержала в Карибском море танкеры Skipper и Centuries, загруженные венесуэльской нефтью. Действия Вашингтона в рамках объявленной Дональдом Трампом блокады санкционных судов заставили многих судовладельцев отказаться от работы с Каракасом. 

Задержанный США танкер, связанный с Венесуэлой, не соблюдал морские правила - МИД Панамы22.12.25, 22:58 • 4008 просмотров

В результате более десяти грузов застряли в венесуэльских водах, не имея возможности отправиться в пункты назначения.

Переполнение наземных терминалов

Венесуэла добывает около 1,1 миллиона баррелей нефти в день. Основной терминал Хосе, куда поступает тяжелая нефть из пояса Ориноко, сейчас почти исчерпал свободные мощности. По данным компании Kpler, общие запасы нефти в стране в декабре достигли 22 миллионов баррелей - самого высокого уровня с августа 2025 года.

Распределение экспортных потоков

Ситуация в регионах страны неоднородна:

  • Западный регион: благодаря компании Chevron, которая продолжает экспорт совместно произведенной нефти, уровень запасов остается в пределах нормы.
    • Пояс Ориноко: PDVSA самостоятельно контролирует 75% добычи в этом регионе, подавляющая часть которой (около 80%) обычно экспортируется в Китай. Именно эти объемы сейчас заблокированы из-за невозможности безопасного фрахтования судов.

      Использование танкеров в качестве плавучих складов является вынужденным шагом, к которому PDVSA уже прибегала ранее, чтобы избежать полной остановки скважин и сокращения добычи.

      Мадуро "должен исчезнуть" из Венесуэлы: в США сделали заявление об ударах по судам и блокаде танкеров22.12.25, 18:26 • 3758 просмотров

      Степан Гафтко

      ЭкономикаНовости Мира
      Санкции
      Энергетика
      Панама
      Reuters
      Венесуэла
      Дональд Трамп
      Китай
      Соединённые Штаты