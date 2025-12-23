Венесуэла превращает танкеры в плавучие хранилища из-за морской блокады США
Венесуэльская компания PDVSA использует танкеры в качестве временных хранилищ для нефти из-за критического заполнения наземных резервуаров. Это вызвано усилением санкций США и задержанием танкеров, что привело к блокировке экспорта.
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA вынуждена использовать танкеры в качестве временных хранилищ для нефти и мазута. Решение принято из-за критического заполнения наземных резервуаров, вызванного усилением санкционного давления со стороны США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В этом месяце Береговая охрана США задержала в Карибском море танкеры Skipper и Centuries, загруженные венесуэльской нефтью. Действия Вашингтона в рамках объявленной Дональдом Трампом блокады санкционных судов заставили многих судовладельцев отказаться от работы с Каракасом.
В результате более десяти грузов застряли в венесуэльских водах, не имея возможности отправиться в пункты назначения.
Переполнение наземных терминалов
Венесуэла добывает около 1,1 миллиона баррелей нефти в день. Основной терминал Хосе, куда поступает тяжелая нефть из пояса Ориноко, сейчас почти исчерпал свободные мощности. По данным компании Kpler, общие запасы нефти в стране в декабре достигли 22 миллионов баррелей - самого высокого уровня с августа 2025 года.
Распределение экспортных потоков
Ситуация в регионах страны неоднородна:
- Западный регион: благодаря компании Chevron, которая продолжает экспорт совместно произведенной нефти, уровень запасов остается в пределах нормы.
- Пояс Ориноко: PDVSA самостоятельно контролирует 75% добычи в этом регионе, подавляющая часть которой (около 80%) обычно экспортируется в Китай. Именно эти объемы сейчас заблокированы из-за невозможности безопасного фрахтования судов.
Использование танкеров в качестве плавучих складов является вынужденным шагом, к которому PDVSA уже прибегала ранее, чтобы избежать полной остановки скважин и сокращения добычи.
