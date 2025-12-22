Задержанный США танкер, связанный с Венесуэлой, не соблюдал морские правила - МИД Панамы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Панамы сообщил, что танкер, перехваченный США у Венесуэлы, не соблюдал морские правила страны и отключил транспондер. Панама примет соответствующие меры в отношении судна, которое ходило под ее флагом.
Танкер, который в субботу, 20 декабря, был перехвачен США у берегов Венесуэлы и ходил под флагом Панамы, не соблюдал морские правила страны и отключил свой транспондер. Об этом заявил министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача, передает УНН.
Подробности
Танкер, который недавно был перехвачен США и который ходил под флагом Панамы, не соблюдал морские правила страны и отключил свой транспондер при выходе из вод Венесуэлы с грузом сырой нефти
Он отметил, что Панама примет соответствующие меры, не добавив дополнительных подробностей.
Как отмечает издание, страна, которая предоставляет свой флаг судам, официально внесенным в свой реестр, может отменить регистрацию судна, если расследование установит, что оно не соблюдало морские правила. Танкер Centuries, который в субботу после выхода из Венесуэлы стал объектом преследования береговой охраны США, ходил под флагом Панамы.
Напомним
Соединенные Штаты задержали танкер Bella 1 под панамским флагом вблизи Венесуэлы. Это произошло на фоне усиления нефтяной блокады режима Николаса Мадуро. Судно направлялось в Венесуэлу для загрузки.