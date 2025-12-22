$42.250.09
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
16:37 • 11219 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 24230 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 19212 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 20712 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 22083 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 20708 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20482 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17835 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13614 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Задержанный США танкер, связанный с Венесуэлой, не соблюдал морские правила - МИД Панамы

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Министр иностранных дел Панамы сообщил, что танкер, перехваченный США у Венесуэлы, не соблюдал морские правила страны и отключил транспондер. Панама примет соответствующие меры в отношении судна, которое ходило под ее флагом.

Задержанный США танкер, связанный с Венесуэлой, не соблюдал морские правила - МИД Панамы

Танкер, который в субботу, 20 декабря, был перехвачен США у берегов Венесуэлы и ходил под флагом Панамы, не соблюдал морские правила страны и отключил свой транспондер. Об этом заявил министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача, передает УНН.

Подробности

Танкер, который недавно был перехвачен США и который ходил под флагом Панамы, не соблюдал морские правила страны и отключил свой транспондер при выходе из вод Венесуэлы с грузом сырой нефти

- сказал Хавьер Мартинес-Ача.

Он отметил, что Панама примет соответствующие меры, не добавив дополнительных подробностей.

Как отмечает издание, страна, которая предоставляет свой флаг судам, официально внесенным в свой реестр, может отменить регистрацию судна, если расследование установит, что оно не соблюдало морские правила. Танкер Centuries, который в субботу после выхода из Венесуэлы стал объектом преследования береговой охраны США, ходил под флагом Панамы.

Напомним

Соединенные Штаты задержали танкер Bella 1 под панамским флагом вблизи Венесуэлы. Это произошло на фоне усиления нефтяной блокады режима Николаса Мадуро. Судно направлялось в Венесуэлу для загрузки.

Павел Башинский

Новости Мира
Санкции
Николас Мадуро
Венесуэла
Соединённые Штаты