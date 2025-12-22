Затриманий США танкер, пов'язаний з Венесуелою, не дотримувався морських правил - МЗС Панами

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 3976 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 11256 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 24290 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 19233 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 20730 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 22093 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 20715 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20489 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17838 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13616 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
88%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 32512 перегляди
Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєюPhoto22 грудня, 13:00 • 7348 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів22 грудня, 13:13 • 18193 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 10794 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни22 грудня, 14:37 • 11031 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 24290 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 32513 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 63597 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 85562 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 120195 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Руслан Стефанчук
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 3742 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 10795 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 35393 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 32870 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 34946 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
YouTube
Instagram

Затриманий США танкер, пов'язаний з Венесуелою, не дотримувався морських правил - МЗС Панами

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Міністр закордонних справ Панами повідомив, що танкер, перехоплений США біля Венесуели, не дотримувався морських правил країни та відключив транспондер. Панама вживе відповідних заходів щодо судна, яке ходило під її прапором.

Затриманий США танкер, пов'язаний з Венесуелою, не дотримувався морських правил - МЗС Панами

Танкер, який у суботу, 20 грудня, був перехоплений США поблизу берегів Венесуели, і ходив під прапором Панами, не дотримувався морських правил країни і відключив свій транспондер. Про це заявив міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача, передає УНН.

Деталі

Танкер, який нещодавно був перехоплений США, і який ходив під прапором Панами, не дотримувався морських правил країни і відключив свій транспондер під час виходу з вод Венесуели з вантажем сирої нафти

- сказав Хав'єр Мартінес-Ача.

Він зазначив, що Панама вживе відповідних заходів, не додавши додаткових подробиць.

Як зазначає видання, країна, яка надає свій прапор суднам, офіційно внесеним до свого реєстру, може скасувати реєстрацію судна, якщо розслідування встановить, що воно не дотримувалося морських правил. Танкер Centuries, який у суботу після виходу з Венесуели став об'єктом переслідування берегової охорони США, ходив під прапором Панами.

Нагадаємо

Сполучені Штати затримали танкер Bella 1 під панамським прапором поблизу Венесуели. Це сталося на тлі посилення нафтової блокади режиму Ніколаса Мадуро. Судно прямувало до Венесуели для завантаження.

Павло Башинський

Новини Світу
Санкції
Ніколас Мадуро
Венесуела
Сполучені Штати Америки