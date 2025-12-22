Затриманий США танкер, пов'язаний з Венесуелою, не дотримувався морських правил - МЗС Панами
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Панами повідомив, що танкер, перехоплений США біля Венесуели, не дотримувався морських правил країни та відключив транспондер. Панама вживе відповідних заходів щодо судна, яке ходило під її прапором.
Танкер, який у суботу, 20 грудня, був перехоплений США поблизу берегів Венесуели, і ходив під прапором Панами, не дотримувався морських правил країни і відключив свій транспондер. Про це заявив міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача, передає УНН.
Деталі
Танкер, який нещодавно був перехоплений США, і який ходив під прапором Панами, не дотримувався морських правил країни і відключив свій транспондер під час виходу з вод Венесуели з вантажем сирої нафти
Він зазначив, що Панама вживе відповідних заходів, не додавши додаткових подробиць.
Як зазначає видання, країна, яка надає свій прапор суднам, офіційно внесеним до свого реєстру, може скасувати реєстрацію судна, якщо розслідування встановить, що воно не дотримувалося морських правил. Танкер Centuries, який у суботу після виходу з Венесуели став об'єктом переслідування берегової охорони США, ходив під прапором Панами.
Нагадаємо
Сполучені Штати затримали танкер Bella 1 під панамським прапором поблизу Венесуели. Це сталося на тлі посилення нафтової блокади режиму Ніколаса Мадуро. Судно прямувало до Венесуели для завантаження.