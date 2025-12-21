США затримали вже третій танкер поблизу Венесуели - Bloomberg

$42.340.00
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 15921 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 18827 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 33121 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 61367 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 67144 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 41839 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36475 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 37652 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 42391 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Публікації
Ексклюзиви
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели21 грудня, 07:15 • 16778 перегляди
Українські сили просунулись у Куп’янську, росіяни активізувались на Сумщині - ISW21 грудня, 08:42 • 4722 перегляди
33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу21 грудня, 09:37 • 10685 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto13:13 • 7296 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 8322 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 8382 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 36685 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 67144 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 107135 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 78216 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 14703 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 16531 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 28826 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 47364 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 34597 перегляди
Bild

США затримали вже третій танкер поблизу Венесуели - Bloomberg

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Сполучені Штати затримали танкер Bella 1 під панамським прапором поблизу Венесуели. Це сталося на тлі посилення нафтової блокади режиму Ніколаса Мадуро. Судно прямувало до Венесуели для завантаження.

США затримали вже третій танкер поблизу Венесуели - Bloomberg

Сполучені Штати затримали ще один нафтовий танкер поблизу Венесуели, у той час коли американський президент Дональд Трамп посилює нафтову блокаду режиму Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформовані джерела, пише УНН.

Деталі

Танкер Bella 1 під панамським прапором, який перебуває під санкціями США, прямував до Венесуели для завантаження.

Затримання відбулося у той час, коли президент США Дональд Трамп посилює нафтову блокаду режиму Ніколаса Мадуро.

У Білому домі поки що не відповіли на запит Bloomberg про коментар.

Китай підтримав Венесуелу після наказу Трампа про блокаду нафтових танкерів18.12.25, 08:50 • 4463 перегляди

Як зазначає видання трамп посилює тиск на Мадуро, намагаючись перекрити основне джерело доходів режиму. За словами галузевих експертів, якщо Венесуела не зможе експортувати нафту, її резервуари для зберігання заповняться заблокованими обсягами, і державній компанії Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) доведеться почати закривати нафтові свердловини.

Трамп також визнав уряд Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його в причетності до наркоторгівлі.

Нагадаємо

Напередодні російський танкер Hyperion увійшов до порту Амуай у Венесуелі, порушивши морську блокаду, оголошену Дональдом Трампом. Судно доставило сировину для нафтопереробки, і тепер екіпаж ризикує бути затриманим американськими військовими при спробі виходу в море.

Ольга Розгон

