США затримали вже третій танкер поблизу Венесуели - Bloomberg

США затримали вже третій танкер поблизу Венесуели
Сполучені Штати затримали танкер Bella 1 під панамським прапором поблизу Венесуели. Це сталося на тлі посилення нафтової блокади режиму Ніколаса Мадуро. Судно прямувало до Венесуели для завантаження.
Сполучені Штати затримали ще один нафтовий танкер поблизу Венесуели, у той час коли американський президент Дональд Трамп посилює нафтову блокаду режиму Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформовані джерела, пише УНН.
Танкер Bella 1 під панамським прапором, який перебуває під санкціями США, прямував до Венесуели для завантаження.
Затримання відбулося у той час, коли президент США Дональд Трамп посилює нафтову блокаду режиму Ніколаса Мадуро.
У Білому домі поки що не відповіли на запит Bloomberg про коментар.
Як зазначає видання трамп посилює тиск на Мадуро, намагаючись перекрити основне джерело доходів режиму. За словами галузевих експертів, якщо Венесуела не зможе експортувати нафту, її резервуари для зберігання заповняться заблокованими обсягами, і державній компанії Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) доведеться почати закривати нафтові свердловини.
Трамп також визнав уряд Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його в причетності до наркоторгівлі.
Напередодні російський танкер Hyperion увійшов до порту Амуай у Венесуелі, порушивши морську блокаду, оголошену Дональдом Трампом. Судно доставило сировину для нафтопереробки, і тепер екіпаж ризикує бути затриманим американськими військовими при спробі виходу в море.