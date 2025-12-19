$42.340.00
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 11475 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 11876 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 21084 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 18541 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 14584 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 16227 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12947 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 22103 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11158 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
російський танкер Hyperion першим порушив морську блокаду Трампа у Венесуелі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

російський танкер Hyperion увійшов до порту Амуай у Венесуелі, порушивши морську блокаду, оголошену Дональдом Трампом. Судно доставило сировину для нафтопереробки, і тепер екіпаж ризикує бути затриманим американськими військовими при спробі виходу в море.

російський танкер Hyperion першим порушив морську блокаду Трампа у Венесуелі

Танкер Hyperion став першим судном, яке ризикнуло порушити нову морську блокаду, оголошену Дональдом Трампом. Судно вже прибуло до найбільшого нафтопереробного заводу Венесуели в порту Амуай, і тепер головна інтрига полягає в тому, чи наважиться екіпаж вийти назад у відкрите море, де його можуть захопити американські військові. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Hyperion привіз із російського мурманська спеціальну сировину (розріджувачі), без якої Венесуела не може переробляти свою важку нафту. Трамп наказав флоту США затримувати всі підсанкційні танкери, щоб перекрити доходи режиму Ніколаса Мадуро.

Минулого тижня американці вже захопили один великий танкер Skipper, тому власники Hyperion зараз опинилися в пастці: вихід із венесуельських вод означає майже гарантований арешт судна.

Кого блокада не стосується

Попри гучні заяви про "повну блокаду", американська компанія Chevron продовжує вивозити венесуельську нафту без жодних перешкод. Тільки за останню добу два судна з мільйоном барелів на борту отримали "зелене світло" на вихід із порту та відправилися до США. У компанії пояснюють, що їхня робота є абсолютно законною, оскільки вони мають спеціальні дозволи від американського уряду, на відміну від "тіньового флоту", до якого входить Hyperion.

Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели18.12.25, 04:33 • 12891 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки