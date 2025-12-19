російський танкер Hyperion першим порушив морську блокаду Трампа у Венесуелі
Київ • УНН
російський танкер Hyperion увійшов до порту Амуай у Венесуелі, порушивши морську блокаду, оголошену Дональдом Трампом. Судно доставило сировину для нафтопереробки, і тепер екіпаж ризикує бути затриманим американськими військовими при спробі виходу в море.
Танкер Hyperion став першим судном, яке ризикнуло порушити нову морську блокаду, оголошену Дональдом Трампом. Судно вже прибуло до найбільшого нафтопереробного заводу Венесуели в порту Амуай, і тепер головна інтрига полягає в тому, чи наважиться екіпаж вийти назад у відкрите море, де його можуть захопити американські військові. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Hyperion привіз із російського мурманська спеціальну сировину (розріджувачі), без якої Венесуела не може переробляти свою важку нафту. Трамп наказав флоту США затримувати всі підсанкційні танкери, щоб перекрити доходи режиму Ніколаса Мадуро.
Минулого тижня американці вже захопили один великий танкер Skipper, тому власники Hyperion зараз опинилися в пастці: вихід із венесуельських вод означає майже гарантований арешт судна.
Кого блокада не стосується
Попри гучні заяви про "повну блокаду", американська компанія Chevron продовжує вивозити венесуельську нафту без жодних перешкод. Тільки за останню добу два судна з мільйоном барелів на борту отримали "зелене світло" на вихід із порту та відправилися до США. У компанії пояснюють, що їхня робота є абсолютно законною, оскільки вони мають спеціальні дозволи від американського уряду, на відміну від "тіньового флоту", до якого входить Hyperion.
