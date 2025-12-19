$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 5760 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 11945 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 12301 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 21833 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 18966 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 14689 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 16297 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12973 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 22383 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11166 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Погода
1.2м/с
91%
759мм
Графики отключений электроэнергии
российский танкер Hyperion первым нарушил морскую блокаду Трампа в Венесуэле

Киев • УНН

 • 152 просмотра

российский танкер Hyperion вошел в порт Амуай в Венесуэле, нарушив морскую блокаду, объявленную Дональдом Трампом. Судно доставило сырье для нефтепереработки, и теперь экипаж рискует быть задержанным американскими военными при попытке выхода в море.

российский танкер Hyperion первым нарушил морскую блокаду Трампа в Венесуэле

Танкер Hyperion стал первым судном, которое рискнуло нарушить новую морскую блокаду, объявленную Дональдом Трампом. Судно уже прибыло на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы в порту Амуай, и теперь главная интрига заключается в том, осмелится ли экипаж выйти обратно в открытое море, где его могут захватить американские военные. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Hyperion привез из российского Мурманска специальное сырье (разбавители), без которого Венесуэла не может перерабатывать свою тяжелую нефть. Трамп приказал флоту США задерживать все подсанкционные танкеры, чтобы перекрыть доходы режима Николаса Мадуро.

На прошлой неделе американцы уже захватили один крупный танкер Skipper, поэтому владельцы Hyperion сейчас оказались в ловушке: выход из венесуэльских вод означает почти гарантированный арест судна.

Кого блокада не касается

Несмотря на громкие заявления о "полной блокаде", американская компания Chevron продолжает вывозить венесуэльскую нефть без каких-либо препятствий. Только за последние сутки два судна с миллионом баррелей на борту получили "зеленый свет" на выход из порта и отправились в США. В компании объясняют, что их работа абсолютно законна, поскольку они имеют специальные разрешения от американского правительства, в отличие от "теневого флота", в который входит Hyperion.

Трамп показал "свои истинные мотивы": Мадуро обвиняет США в попытке захвата нефтяных активов Венесуэлы18.12.25, 04:33 • 12891 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты