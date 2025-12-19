российский танкер Hyperion первым нарушил морскую блокаду Трампа в Венесуэле
Киев • УНН
российский танкер Hyperion вошел в порт Амуай в Венесуэле, нарушив морскую блокаду, объявленную Дональдом Трампом. Судно доставило сырье для нефтепереработки, и теперь экипаж рискует быть задержанным американскими военными при попытке выхода в море.
Танкер Hyperion стал первым судном, которое рискнуло нарушить новую морскую блокаду, объявленную Дональдом Трампом. Судно уже прибыло на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы в порту Амуай, и теперь главная интрига заключается в том, осмелится ли экипаж выйти обратно в открытое море, где его могут захватить американские военные. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Hyperion привез из российского Мурманска специальное сырье (разбавители), без которого Венесуэла не может перерабатывать свою тяжелую нефть. Трамп приказал флоту США задерживать все подсанкционные танкеры, чтобы перекрыть доходы режима Николаса Мадуро.
На прошлой неделе американцы уже захватили один крупный танкер Skipper, поэтому владельцы Hyperion сейчас оказались в ловушке: выход из венесуэльских вод означает почти гарантированный арест судна.
Кого блокада не касается
Несмотря на громкие заявления о "полной блокаде", американская компания Chevron продолжает вывозить венесуэльскую нефть без каких-либо препятствий. Только за последние сутки два судна с миллионом баррелей на борту получили "зеленый свет" на выход из порта и отправились в США. В компании объясняют, что их работа абсолютно законна, поскольку они имеют специальные разрешения от американского правительства, в отличие от "теневого флота", в который входит Hyperion.
Трамп показал "свои истинные мотивы": Мадуро обвиняет США в попытке захвата нефтяных активов Венесуэлы18.12.25, 04:33 • 12891 просмотр