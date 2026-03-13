Удар США по иранскому кораблю поставил премьера Индии под давление

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 15593 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 39882 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 38979 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 55860 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 31117 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 22041 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 18148 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23242 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40124 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50047 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1м/с
77%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства12 марта, 21:29 • 15855 просмотра
Иран атаковал французскую военную базу возле Эрбиля в Ираке, есть раненые и масштабный пожар12 марта, 22:05 • 13888 просмотра
Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую инфраструктуру региона в случае атаки на энергетические объекты12 марта, 22:25 • 18697 просмотра
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака12 марта, 22:40 • 30243 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo12 марта, 23:58 • 24106 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 55817 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 34843 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 30450 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 59172 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 62708 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Музыкант
Марк Карни
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Ирак
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 18850 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 19116 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 17787 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 34065 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 52958 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Financial Times
Дипломатка

Удар США по иранскому кораблю поставил премьера Индии под давление

Киев • УНН

 • 1776 просмотра

Американская субмарина уничтожила фрегат IRIS Dena у Шри-Ланки, погибли 80 моряков. Инцидент создал дипломатическое давление на премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Удар США по иранскому кораблю поставил премьера Индии под давление
Иранские моряки стоят вместе с лейтенантом Национального кадетского корпуса Индии. Фото: Bloomberg

Потопление иранского военного корабля американской подводной лодкой в Индийском океане создало политические проблемы для премьер-министра Индии Нарендры Моди. Инцидент произошел после того, как корабль участвовал в международных военно-морских учениях, организованных Индией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Американская субмарина выпустила торпеду по фрегату IRIS Dena у побережья Шри-Ланки, в результате чего судно затонуло. По данным различных источников, погибли более 80 иранских моряков, еще нескольких удалось спасти.

Происшествие вызвало неловкую ситуацию для Нью-Дели, поскольку корабль перед атакой участвовал в международном морском обзоре и учениях, проходивших в Индии. Из-за этого инцидент фактически перенес последствия войны между США и Ираном в регион Индийского океана.

Потопление США иранского фрегата на морском "заднем дворе" Индии стало тревожным сигналом для Нью-Дели: Вашингтону безразличны интересы или проблемы Индии, ее "главного оборонного партнера

– сказал Брахма Челлани, бывший советник Совета национальной безопасности Индии.

Аналитики отмечают, что Индия оказалась между двумя важными партнерами – Соединенными Штатами и Ираном. Нью-Дели пытается сохранять баланс в отношениях с обеими странами, поэтому атака создает для правительства Моди дополнительное дипломатическое давление.

Армия Ирана заявила о 104 погибших в результате атаки США на фрегат "Дена"08.03.26, 20:54 • 6258 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Шри-Ланка
Bloomberg L.P.
Индия
Нарендра Моди
Иран