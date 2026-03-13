Удар США по иранскому кораблю поставил премьера Индии под давление

Иранские моряки стоят вместе с лейтенантом Национального кадетского корпуса Индии. Фото: Bloomberg

Потопление иранского военного корабля американской подводной лодкой в Индийском океане создало политические проблемы для премьер-министра Индии Нарендры Моди. Инцидент произошел после того, как корабль участвовал в международных военно-морских учениях, организованных Индией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Американская субмарина выпустила торпеду по фрегату IRIS Dena у побережья Шри-Ланки, в результате чего судно затонуло. По данным различных источников, погибли более 80 иранских моряков, еще нескольких удалось спасти.

Происшествие вызвало неловкую ситуацию для Нью-Дели, поскольку корабль перед атакой участвовал в международном морском обзоре и учениях, проходивших в Индии. Из-за этого инцидент фактически перенес последствия войны между США и Ираном в регион Индийского океана.

Потопление США иранского фрегата на морском "заднем дворе" Индии стало тревожным сигналом для Нью-Дели: Вашингтону безразличны интересы или проблемы Индии, ее "главного оборонного партнера – сказал Брахма Челлани, бывший советник Совета национальной безопасности Индии.

Аналитики отмечают, что Индия оказалась между двумя важными партнерами – Соединенными Штатами и Ираном. Нью-Дели пытается сохранять баланс в отношениях с обеими странами, поэтому атака создает для правительства Моди дополнительное дипломатическое давление.

Армия Ирана заявила о 104 погибших в результате атаки США на фрегат "Дена"