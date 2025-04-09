Нарендра Моди

Путин и Си Цзиньпин обсудили войны в Украине и на Ближнем Востоке на саммите БРИКС

На саммите БРИКС в Казани лидеры обсудили конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию в Украине и деэскалации на Ближнем Востоке.