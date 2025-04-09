Нарендра Моди

Правительство Индии одобрило закупку 26 истребителей морского базирования Rafale во Франции. Соглашение предусматривает также обслуживание 36 истребителей, приобретенных Индией в 2016 году.
16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.
Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с премьер-министром Индии вопрос санкций против РФ. ЕС стремится усилить контроль за выполнением ограничений, поскольку российская агрессия угрожает как Европе, так и Индии.
Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны увеличить финансовую поддержку Украины. По его словам, США планируют выделить еще $200 млрд, тогда как Европа недостаточно вкладывает средств.
Президент США объяснил последовательность своих переговоров с лидерами Украины и РФ. Трамп хотел узнать о готовности обеих сторон к заключению соглашения перед обсуждением деталей.
Индия рассматривает возможность снижения тарифов на американские товары в ключевых секторах перед визитом премьера Моди в США.
Майк Волц заявил, что Трамп планирует завершить войну в Украине через переговоры со всеми сторонами. Гарантии безопасности для Украины после войны возложат на европейских союзников.
На индуистском паломничестве Кумбх-Мела в городе Праяградж погибло по меньшей мере 15 человек в результате давки. Инцидент произошел ночью возле арены подвижников во время святого купания.
Россия вербует индийцев в свою армию под видом трудоустройства и образования. Около 100 граждан Индии воюют на стороне РФ, 10 из них уже погибли.
Госдепартамент США обнародовал декларацию подарков семье Байденов от мировых лидеров. Самым дорогим оказался бриллиант стоимостью $20 тыс от премьера Индии, а от Зеленского - коллаж за $2,4 тыс.
Гукеш Доммараджу победил китайца Дин Лирена и стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории в возрасте 18 лет. Индийский вундеркинд получил призовые в размере 2,5 миллиона долларов и стал вторым индийцем-чемпионом после Ананда.
Лидеры европейских стран, Израиля и Индии, а также генсек НАТО поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Первым среди европейских лидеров поздравил Трампа премьер Венгрии Виктор Орбан.
В индийском штате Уттаракханд автобус сорвался в глубокое ущелье, в результате чего погибло 36 человек. Некоторым пассажирам удалось спастись, а раненых доставили по воздуху для специализированного лечения.
Канада официально обвинила министра внутренних дел Индии Амита Шаха в сборе разведданных о канадских гражданах. Это связано с кампанией против сикхских сепаратистов и ухудшением отношений между странами.
Кабмин утвердил порядок создания реестра депортированных РФ детей и создал Межведомственную комиссию по верификации данных. Более 19,5 тыс. украинских детей уже вывезены в РФ.
Президент Украины предложил премьеру Индии Нарендри Моди попросить путина вернуть хотя бы тысячу депортированных украинских детей. Зеленский призвал страны G20 взять ответственность за возвращение детей.
Президент Украины заявил о возможности проведения второго Саммита мира в Индии под организацией премьер-министра Моди. Однако есть нюанс - страна должна присоединиться к коммюнике первого Саммита.
Президент Украины заявил, что страны G20 могут экономически повлиять на путина для прекращения войны. Зеленский также подчеркнул особую роль премьер-министра Индии Моди в возможном завершении конфликта.
Президент Украины заявил, что страны, которые декларируют нейтральность в войне, фактически поддерживают рф. Зеленский раскритиковал позицию участников саммита БРИКС и Генсека ООН относительно «нейтралитета».
Президент Зеленский заявил о важной роли премьера Индии Моди в возможном завершении войны. По его словам, Индия может повлиять на россию через энергетические рычаги.
Китай начал дипломатическое "наступление шармом" в отношении союзников США на фоне возможной победы Трампа. Пекин стремится улучшить отношения с Японией, Индией, Великобританией и Австралией.
На саммите БРИКС в Казани лидеры обсудили конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию в Украине и деэскалации на Ближнем Востоке.
На саммите БРИКС в казани россия попытается воспользоваться возможностью создать механизмы для усиления своих военных действий в Украине.
На саммите БРИКС в Казани собрались мировые лидеры, включая Си Цзиньпина и Моди. Россия стремится сформировать альянс развивающихся стран для противостояния западному доминированию.
российский диктатор путин проведет встречи с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС. В мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.
По данным Bloomberg, экспорт запрещенных товаров из Индии в россию значительно вырос, достигнув 95 млн долларов в июле. Почти пятая часть чувствительных технологий для российского ВПК поступает через Индию.
Министр иностранных дел Индии заявил, что правительство ведет диалог с обеими сторонами для ускорения окончания войны. Индия делится информацией между Украиной и россией, надеясь начать серьезные мирные переговоры.
Украина рассматривает премьер-министра Индии Нарендру Моди как потенциального посредника в мирных переговорах с россией.
Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в США. Они обсудили реализацию Формулы мира, подготовку ко второму Саммиту мира и усиление сотрудничества в различных сферах.
Планируемое выступление Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой в Пенсильвании отменено. Причины отмены не сообщаются, но избиратели восточноевропейского происхождения могут повлиять на исход выборов в этом штате.