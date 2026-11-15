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Самая масштабная поездка после лечения — Кейт присоединится к принцу Уильяму в Индии для вручения премии Earthshot

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

Кейт совершит крупнейший зарубежный визит после лечения от рака. В Мумбае она вместе с Уильямом вручит премию Earthshot и встретится с Моди.

Самая масштабная поездка после лечения — Кейт присоединится к принцу Уильяму в Индии для вручения премии Earthshot
REUTERS/Isabel Infantes

Кейт, принцесса Уэльская, совершит свою крупнейшую зарубежную поездку после прохождения курса лечения от рака: на этой неделе она присоединится к своему мужу, принцу Уильяму, в Индии, где состоится ежегодная церемония вручения премии Earthshot Prize, передает УНН.

Детали

44-летний принц Уильям, наследник престола, и Кейт отправляются в Мумбаи для участия в ряде мероприятий, которые пройдут в течение трехдневного визита; в частности, во вторник запланирована церемония награждения.

Для 44-летней Кейт эта поездка станет самым значимым зарубежным визитом с тех пор, как в 2024 году она прошла профилактическую химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием (тип которого не разглашается). Хотя в настоящее время болезнь отступила, принцесса отмечает, что она по-прежнему влияет на ее жизнь.

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Принц Уильям, который — подобно своему отцу, королю Чарльзу, — сделал защиту окружающей среды одним из главных направлений своей деятельности, основал премию Earthshot Prize в 2020 году. Цель премии — поиск решений для преодоления климатических изменений. Пять победителей получают по 1 миллиону фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) на масштабирование своих проектов.

"Для принца премия Earthshot — это, по сути, способ заменить пессимизм верой в новые возможности", — сообщил представитель офиса королевской пары в Кенсингтонском дворце.

"Это демонстрация того, что, несмотря на серьезность экологических вызовов, с которыми сталкивается наша планета, изобретательность, решимость и творческий подход, направленные на их решение, являются не менее мощной силой".

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Добавим

По данным издания, на церемонии награждения к королевской паре присоединятся известные личности, среди которых — легенда индийского крикета Сачин Тендулкар, актеры Алия Бхатт и Рами Малек, а также британская поп-группа Take That, для которой это выступление в Индии станет первым в истории.

"Выступать здесь впервые, спустя столько лет, бок о бок с выдающимися людьми, которые создают лучшее будущее для нашей планеты, — это действительно особенное событие", — говорится в заявлении группы.

Помимо мероприятий, связанных с премией Earthshot, в среду королевская пара встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как отметил представитель Кенсингтонского дворца, эта встреча подчеркивает важность двусторонних отношений между странами — в частности, в сферах обороны и технологий — в то время как принц Уильям все активнее проявляет себя на мировой арене. Уильям и Кейт также посетят мероприятия, связанные с индийским крикетом, модой и кинематографом.

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После того как Кейт заболела, она значительно сократила объем своих официальных обязанностей, отметив, что проживает каждый день таким, каков он есть. Хотя количество ее появлений на публике постепенно растет, в предыдущих зарубежных поездках она не сопровождала Уильяма.

Единственным ее значимым зарубежным визитом в 2024 году стала двухдневная поездка в Италию, которую она совершила одна в мае в рамках своей деятельности, посвященной развитию детей раннего возраста.

"В больнице мне сказали, что процесс выздоровления не будет линейным. Будут как хорошие, так и плохие дни — на это нужно время", — рассказала она в интервью, опубликованном на этой неделе в журнале Country Life, приглашенным редактором которого выступил Уильям.

Антонина Туманова

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