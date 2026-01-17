Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 428 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 9772 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 14548 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 18571 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 18384 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35484 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31584 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27757 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25736 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24945 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW16 января, 14:56 • 10877 просмотра
Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света16 января, 15:41 • 3984 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 14373 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 3916 просмотра
Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками20:46 • 5070 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 18576 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 14397 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 47703 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 79054 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 97487 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Абдель Фаттах эль-Сиси
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto00:47 • 8 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 3942 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 20229 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 25097 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 36684 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
9К720 Искандер

Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приехала за рулем в Виндзорский замок на встречу с женской сборной Англии по регби. Она также рассказала о том, что ее дети занимаются регби.

Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке

Принцесса Уэльская в очередной раз продемонстрировала свою приземленность, самостоятельно приехав на официальное мероприятие. 44-летнюю Кейт заметили за рулем небольшого черного автомобиля, когда она прибыла в Виндзорский замок на встречу с женской сборной Англии по регби "Красные розы", которые стали чемпионками мира. Об этом сообщает DailyMail, пишет УНН.

Детали

Видео прибытия принцессы быстро стало вирусным. Поклонники королевской семьи обратили особое внимание на то, что Кейт была на высоких каблуках, что назвали "культовым" умением. Пользователи сети также отметили самостоятельность Кейт: она не только отказалась от услуг водителя, но и сама несла зонт, забрав его у помощника во время январского ливня.

Король Великобритании поздравил украинцев с годовщиной подписания Соглашения о столетнем партнерстве16.01.26, 21:26 • 2490 просмотров

Так удивительно, что ей не нужны люди, чтобы ее возить, и она может легко сделать это сама

– отметил один из подписчиков.

Семейные регбийные будни

Во время приема принцесса, которая является покровительницей Регбийного союза, поделилась подробностями воспитания детей. Она рассказала, что 12-летний принц Джордж и 7-летний Луи активно занимаются регби, а 10-летняя Шарлотта присоединяется к игре во время домашних матчей.

Кейт пошутила о спортивных успехах старшего сына: "Я не хочу, чтобы Джордж меня сбил!". Она также подчеркнула важность доступности спорта для всех детей, отметив, что до определенного возраста не стоит разделять мальчиков и девочек в таких играх, как регби. 

Принцессы Кэтрин и Шарлотта сыграли фортепианный дуэт на рождественской службе25.12.25, 13:17 • 3738 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираУНН Lite
Социальная сеть
Кэтрин, принцесса Уэльская