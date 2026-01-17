Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке

Принцесса Уэльская в очередной раз продемонстрировала свою приземленность, самостоятельно приехав на официальное мероприятие. 44-летнюю Кейт заметили за рулем небольшого черного автомобиля, когда она прибыла в Виндзорский замок на встречу с женской сборной Англии по регби "Красные розы", которые стали чемпионками мира. Об этом сообщает DailyMail, пишет УНН.

Детали

Видео прибытия принцессы быстро стало вирусным. Поклонники королевской семьи обратили особое внимание на то, что Кейт была на высоких каблуках, что назвали "культовым" умением. Пользователи сети также отметили самостоятельность Кейт: она не только отказалась от услуг водителя, но и сама несла зонт, забрав его у помощника во время январского ливня.

Так удивительно, что ей не нужны люди, чтобы ее возить, и она может легко сделать это сама – отметил один из подписчиков.

Семейные регбийные будни

Во время приема принцесса, которая является покровительницей Регбийного союза, поделилась подробностями воспитания детей. Она рассказала, что 12-летний принц Джордж и 7-летний Луи активно занимаются регби, а 10-летняя Шарлотта присоединяется к игре во время домашних матчей.

Кейт пошутила о спортивных успехах старшего сына: "Я не хочу, чтобы Джордж меня сбил!". Она также подчеркнула важность доступности спорта для всех детей, отметив, что до определенного возраста не стоит разделять мальчиков и девочек в таких играх, как регби.

