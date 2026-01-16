Король Великобритании поздравил украинцев с годовщиной подписания Соглашения о столетнем партнерстве

$43.180.08
18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
публикации
Эксклюзивы
Из-за новых атак рф обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго16 января, 09:52
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16 января, 09:54
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский14:04
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко16:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Украина
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Иран
Китайский Новый год: традиции и особенности празднования19:05
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года15 января, 16:22
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
ТикТок

Король Великобритании поздравил украинцев с годовщиной подписания Соглашения о столетнем партнерстве

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Король Великобритании Карл III пожелал Украине справедливого и прочного мира к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве. Он выразил восхищение стойкостью украинцев и упомянул о связях между странами.

Король Великобритании поздравил украинцев с годовщиной подписания Соглашения о столетнем партнерстве

Король Великобритании Карл III опубликовал послание для украинцев к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве между странами, пожелав справедливого и прочного мира. Об этом он написал на странице королевской семьи в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

В поздравлении отмечается, что вместе с королевой Камиллой Карл III "держит всех украинцев в своих мыслях и молитвах" и надеется, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, которого она заслуживает.

В письме король также упоминает о связях между двумя странами и выражает восхищение стойкостью украинцев.

Я искренне надеюсь, что крепкие связи между нашими странами принесут надежду и моральную поддержку в это сложнейшее время. Величайшая сила Украины в условиях таких ужасных испытаний и страданий является чрезвычайным примером для всего мира, и я постоянно поражен отвагой, мужеством и стойкостью, которые демонстрирует украинский народ

- написал Карл III.

В обращении он также упомянул о приближении четвертой годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Украина и Британия начинают ежемесячное производство тысяч дронов Octopus: Сибига озвучил дату16.01.26, 16:30 • 3456 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Королева Камилла
Карл III
Великобритания
Украина