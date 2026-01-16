Король Великобритании поздравил украинцев с годовщиной подписания Соглашения о столетнем партнерстве

Король Великобритании Карл III опубликовал послание для украинцев к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве между странами, пожелав справедливого и прочного мира. Об этом он написал на странице королевской семьи в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

В поздравлении отмечается, что вместе с королевой Камиллой Карл III "держит всех украинцев в своих мыслях и молитвах" и надеется, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, которого она заслуживает.

В письме король также упоминает о связях между двумя странами и выражает восхищение стойкостью украинцев.

Я искренне надеюсь, что крепкие связи между нашими странами принесут надежду и моральную поддержку в это сложнейшее время. Величайшая сила Украины в условиях таких ужасных испытаний и страданий является чрезвычайным примером для всего мира, и я постоянно поражен отвагой, мужеством и стойкостью, которые демонстрирует украинский народ - написал Карл III.

В обращении он также упомянул о приближении четвертой годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Украина и Британия начинают ежемесячное производство тысяч дронов Octopus: Сибига озвучил дату