Король Великобритании поздравил украинцев с годовщиной подписания Соглашения о столетнем партнерстве
Киев • УНН
Король Великобритании Карл III пожелал Украине справедливого и прочного мира к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве. Он выразил восхищение стойкостью украинцев и упомянул о связях между странами.
Король Великобритании Карл III опубликовал послание для украинцев к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве между странами, пожелав справедливого и прочного мира. Об этом он написал на странице королевской семьи в соцсети X, пишет УНН.
Подробности
В поздравлении отмечается, что вместе с королевой Камиллой Карл III "держит всех украинцев в своих мыслях и молитвах" и надеется, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, которого она заслуживает.
В письме король также упоминает о связях между двумя странами и выражает восхищение стойкостью украинцев.
Я искренне надеюсь, что крепкие связи между нашими странами принесут надежду и моральную поддержку в это сложнейшее время. Величайшая сила Украины в условиях таких ужасных испытаний и страданий является чрезвычайным примером для всего мира, и я постоянно поражен отвагой, мужеством и стойкостью, которые демонстрирует украинский народ
В обращении он также упомянул о приближении четвертой годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Украина и Британия начинают ежемесячное производство тысяч дронов Octopus: Сибига озвучил дату16.01.26, 16:30 • 3456 просмотров