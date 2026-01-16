Украина и Британия начинают ежемесячное производство тысяч дронов Octopus: Сибига озвучил дату
Киев • УНН
Украина и Великобритания с февраля 2026 года будут совместно производить тысячу дронов-перехватчиков Octopus ежемесячно. Эти дроны предназначены для уничтожения ударных БПЛА типа "Шахед".
Украина и Великобритания уже с февраля 2026 года выходят на ежемесячное совместное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Форума 100-летнего украинско-британского партнерства, передает УНН.
Детали
На данном мероприятии также присутствовали заместитель Премьер-министра, лорд-канцлер и министр юстиции Великобритании Дэвид Ламми, Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и руководство парламента, народные депутаты Украины, представители дипломатического корпуса и главы иностранных дипломатических миссий.
Министр иностранных дел назвал украинско-британское партнерство "настоящим союзничеством ради неделимой европейской безопасности и общего будущего".
Сибига также отметил, что в последний год Великобритания существенно усилила санкционное давление на россию и расширила санкционные списки.
Дополнительно
Дроны-перехватчики Octopus являются совместной украинско-британской разработкой. Они были разработаны украинскими военными инженерами при поддержке британских специалистов.
В ноябре 2025 года было запущено серийное производство БПЛА как в Украине, так и в Великобритании.
Данные дроны предназначены для перехвата и уничтожения ударных дронов типа "Шахед" ("Герань-2"), которые произведены в Иране и россии.
Напомним
В пятницу, 16 января, в Киев приехал заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми.
Кроме того, УНН сообщал, что Великобритания объявила о выделении 20 миллионов фунтов стерлингов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.