Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України

Лондон оголосив про надання додаткового пакета фінансової допомоги у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергетичної інфраструктури України. Рішення було оприлюднене на сайті уряду Британії у п’ятницю, 16 січня, у першу річницю підписання історичної угоди про 100-річне партнерство між країнами. Про це пише УНН.

Деталі

Фінансування спрямоване на ремонт та захист енергооб'єктів, що постраждали від посилених російських атак.

Сотні тисяч українців, включаючи дітей та школи, залишилися без опалення та електроенергії через падіння температури по всій Україні до -20°C. Кошти допоможуть забезпечити життєдіяльність лікарень, шкіл та житлових будинків - йдеться на сайті уряду.

Інвестиції в майбутнє: освіта та партнерство

Окрім енергетики, Британія розширює програму шкільного побратимства:

До проєкту "100 років партнерства" протягом наступних трьох років приєднаються ще 300 шкіл;

Програма охопить понад 54 000 учнів з обох країн, сприяючи культурному обміну та навчанню.

Британія та Франція розгорнуть війська в Україні після мирної угоди - Стармер

Народ України не повинен сумніватися - ми будемо з вами сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років - наголосив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Масштаби підтримки

З урахуванням нового пакета, загальна підтримка енергетичного сектору України з боку Великої Британії вже перевищила 470 мільйонів фунтів. Крім того, за останній рік сторони зміцнили оборонну співпрацю, зокрема уклавши угоду на 1,6 мільярда фунтів на постачання сучасних ракет ППО.

Британський уряд підкреслює, що ці кроки є частиною стратегії довгострокової безпеки, яка гарантує, що росія ніколи більше не зможе безкарно вчиняти акти варварства проти суверенної держави.

Британія виділяє $270 млн на підготовку до розгортання військ в Україні