278 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 8714 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 20623 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 27319 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 60977 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 72393 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 37989 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 34323 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 53329 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42687 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Велика Британія надає 20 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергетичної інфраструктури України. Це фінансування спрямоване на ремонт та захист енергооб'єктів, що постраждали від російських атак.

Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України

Лондон оголосив про надання додаткового пакета фінансової допомоги у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергетичної інфраструктури України. Рішення було оприлюднене на сайті уряду Британії у п’ятницю, 16 січня, у першу річницю підписання історичної угоди про 100-річне партнерство між країнами. Про це пише УНН.

Деталі

Фінансування спрямоване на ремонт та захист енергооб'єктів, що постраждали від посилених російських атак.

Сотні тисяч українців, включаючи дітей та школи, залишилися без опалення та електроенергії через падіння температури по всій Україні до -20°C. Кошти допоможуть забезпечити життєдіяльність лікарень, шкіл та житлових будинків

- йдеться на сайті уряду.

Інвестиції в майбутнє: освіта та партнерство

Окрім енергетики, Британія розширює програму шкільного побратимства:

  • До проєкту "100 років партнерства" протягом наступних трьох років приєднаються ще 300 шкіл;
    • Програма охопить понад 54 000 учнів з обох країн, сприяючи культурному обміну та навчанню.

      Британія та Франція розгорнуть війська в Україні після мирної угоди - Стармер06.01.26, 21:57 • 6872 перегляди

      Народ України не повинен сумніватися - ми будемо з вами сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років

      - наголосив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

      Масштаби підтримки

      З урахуванням нового пакета, загальна підтримка енергетичного сектору України з боку Великої Британії вже перевищила 470 мільйонів фунтів. Крім того, за останній рік сторони зміцнили оборонну співпрацю, зокрема уклавши угоду на 1,6 мільярда фунтів на постачання сучасних ракет ППО.

      Британський уряд підкреслює, що ці кроки є частиною стратегії довгострокової безпеки, яка гарантує, що росія ніколи більше не зможе безкарно вчиняти акти варварства проти суверенної держави.

      Британія виділяє $270 млн на підготовку до розгортання військ в Україні10.01.26, 00:40 • 5037 переглядiв

      Степан Гафтко

      ЕкономікаНовини Світу
      Морози в Україні
      Енергетика
      Опалення
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Кір Стармер
      Велика Британія
      Україна
      Лондон