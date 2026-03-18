Золото тримається біля 5000 доларів – ринки чекають сигналів від ФРС

Ціни на золото залишаються стабільними поблизу позначки 5000 доларів за унцію, оскільки інвестори оцінюють подальші дії Федеральної резервної системи США. Ринок фактично завмер напередодні рішення регулятора щодо процентних ставок. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

На старті торгів метал коливався біля 5001 долара за унцію, майже не змінившись після попередньої сесії. Очікується, що ФРС збереже ставку без змін, але ключову увагу приділятимуть сигналам щодо інфляції та стану ринку праці.

Зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході ускладнює перспективи зниження ставок. Конфлікт триває вже третій тиждень, атаки в регіоні не припиняються, а постачання через Ормузьку протоку суттєво обмежене.

Подорожчання нафти посилює інфляційні ризики, що змушує центробанки діяти обережніше. Високі ставки традиційно стримують попит на золото, оскільки цей актив не приносить відсоткового доходу.

Попри паузу в зростанні, золото подорожчало приблизно на 16% від початку року. Його підтримують геополітична нестабільність і побоювання щодо економічного уповільнення при високій інфляції.

Інвестори дедалі частіше розглядають дорогоцінні метали як захисний актив. Додатково срібло, платина та паладій також показали незначне зниження, тоді як долар трохи ослаб після попереднього падіння.

Спотова ціна на золото знизилася на 0,1% до 5 001,61 долара за унцію о 6:50 ранку в Сінгапурі. Срібло знизилося на 0,3% до 79,03 долара. Платина та паладій подешевшали. Спотовий індекс долара Bloomberg знизився на 0,1% після втрати 0,2% на попередній сесії.

