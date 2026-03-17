Золото стабілізувалося на тлі падіння долара і нафтової кризи, срібло трохи зросло

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

Золото тримається біля позначки 5000 доларів на тлі ослаблення долара та війни на Близькому Сході. Срібло зросло до 80,9 долара через інфляційні ризики.

Золото стабілізувалося на тлі падіння долара і нафтової кризи, срібло трохи зросло

Ціни на золото залишилися майже без змін, тоді як долар США ослаб, а трейдери оцінюють наслідки кризи на нафтовому ринку, спричиненої війною на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На початку торгів вартість золота трималася біля позначки 5000 доларів за унцію – приблизно 5005 доларів станом на ранок у Сінгапурі. У попередню сесію метал втратив близько 0,3%.

Ринок реагує на перебої з нафтою

Ціни на нафту знову зросли після падіння напередодні, оскільки інвестори оцінюють наслідки перебоїв у постачанні енергоносіїв. Транзит нафти через Ормузьку протоку майже зупинився через бойові дії, а США закликали інші країни допомогти забезпечити безпеку цього стратегічного маршруту.

Ціни на російську нафту в Індії досягли рекордного рівня - Bloomberg16.03.26, 15:39 • 10343 перегляди

Напруження посилилося після атак Ірану по цілях у країнах Перської затоки, включаючи важливі енергетичні об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах. Водночас президент США Дональд Трамп пригрозив розширити удари по іранській нафтовій інфраструктурі.

Інфляційні ризики підтримують попит на золото

Аналітики зазначають, що тривалий конфлікт підсилює побоювання щодо інфляції та може змусити Федеральну резервну систему США утриматися від зниження процентних ставок.

Попри незначні коливання, золото цього року вже подорожчало приблизно на 16%. Геополітична нестабільність і побоювання стагфляції – поєднання повільного економічного зростання та високої інфляції – підтримують попит на дорогоцінний метал як на "тиху гавань" для інвесторів.

На тлі цього срібло зросло приблизно на 0,1% – до близько 80,9 долара за унцію, тоді як платина і паладій також показали незначне зростання.

Європа платитиме більше за газ через війну на Близькому Сході - прогноз HSBC17.03.26, 01:37 • 3788 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт