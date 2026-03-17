Золото стабилизировалось на фоне падения доллара и нефтяного кризиса, серебро немного выросло

Цены на золото остались почти без изменений, в то время как доллар США ослаб, а трейдеры оценивают последствия кризиса на нефтяном рынке, вызванного войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В начале торгов стоимость золота держалась около отметки 5000 долларов за унцию – примерно 5005 долларов по состоянию на утро в Сингапуре. В предыдущую сессию металл потерял около 0,3%.

Рынок реагирует на перебои с нефтью

Цены на нефть снова выросли после падения накануне, поскольку инвесторы оценивают последствия перебоев в поставках энергоносителей. Транзит нефти через Ормузский пролив почти остановился из-за боевых действий, а США призвали другие страны помочь обеспечить безопасность этого стратегического маршрута.

Цены на российскую нефть в Индии достигли рекордного уровня - Bloomberg

Напряжение усилилось после атак Ирана по целям в странах Персидского залива, включая важные энергетические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время президент США Дональд Трамп пригрозил расширить удары по иранской нефтяной инфраструктуре.

Инфляционные риски поддерживают спрос на золото

Аналитики отмечают, что длительный конфликт усиливает опасения относительно инфляции и может заставить Федеральную резервную систему США воздержаться от снижения процентных ставок.

Несмотря на незначительные колебания, золото в этом году уже подорожало примерно на 16%. Геополитическая нестабильность и опасения стагфляции – сочетания медленного экономического роста и высокой инфляции – поддерживают спрос на драгоценный металл как на "тихую гавань" для инвесторов.

На фоне этого серебро выросло примерно на 0,1% – до около 80,9 доллара за унцию, тогда как платина и палладий также показали незначительный рост.

Европа будет платить больше за газ из-за войны на Ближнем Востоке – прогноз HSBC