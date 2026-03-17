Европа будет платить больше за газ из-за войны на Ближнем Востоке – прогноз HSBC

Европейские цены на природный газ могут оставаться повышенными как минимум до 2027 года из-за войны с Ираном и перебоев с поставками энергоносителей. Об этом говорится в новом прогнозе банка HSBC, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Аналитики отмечают, что средняя цена на газ в Европе в 2026 году может быть примерно на 40% выше, чем ожидалось ранее. По оценке банка, фьючерсы на газ в Нидерландах — ключевой европейский бенчмарк — могут составлять около 14 долларов за миллион британских тепловых единиц в 2026 году и около 10 долларов в 2027 году.

Причина - перебои с поставками СПГ

Главным фактором роста цен аналитики называют ограничение поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив. Через этот маршрут проходит примерно пятая часть мировых поставок СПГ.

Нарушение логистики вынуждает европейские страны платить более высокую цену за альтернативные поставки газа, тогда как азиатские государства также активно ищут новые источники энергии.

Европа более уязвима к дефициту

Европейский рынок особенно чувствителен к перебоям с поставками. После холодной зимы уровень заполнения газовых хранилищ в регионе примерно на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет.

В то же время цены на газ в США остаются относительно стабильными. Это связано с достаточными внутренними запасами и тем, что американские терминалы по экспорту сжиженного газа уже работают почти на максимальной мощности.

