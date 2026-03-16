Союзники Трампа и Китай уклончиво ответили на требование по Ормузскому проливу, но США работают за кулисами - СМИ

Президент США Дональд Трамп призвал Китай и союзников помочь в урегулировании кризиса в Ормузском проливе. Несколько стран отреагировали на призыв Трампа помочь в кризисе в Ормузском проливе, но ни одна из них пока не взяла на себя обязательства отправить военные корабли в пролив, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Трамп заявил, что получил "некоторый положительный отклик" на просьбу о помощи, и предупредил, что НАТО ждет "очень плохое будущее", если союзники не поддержат.

"С ними связались сегодня и прошлой ночью, но мы получили некоторый положительный отклик. Были и такие, которые не вмешивались бы", - сказал он журналистам на борту самолета Air Force One вчера. Он не назвал страны, с которыми связалась его администрация.

"Несколько стран отреагировали на призыв Трампа, но не взяли на себя обязательств отправить корабли в пролив, который фактически закрыт с начала войны", - пишет издание.

Реакция по странам

Вот что говорят по странам:

Китай не упомянул об отправке кораблей в пролив, но выразил тревогу по поводу конфликта через несколько часов после того, как Трамп призвал Пекин к помощи. Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ситуацию «напряженной» и подрывающей глобальную стабильность, добавив: «Китай вновь призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избежать дальнейшей эскалации напряженности и предотвратить большее влияние региональной турбулентности на мировое экономическое развитие». На вопрос о заявлении Трампа о возможности отложить запланированный саммит с китайским лидером Си Цзиньпином, представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил в понедельник: «Дипломатия глав государств играет незаменимую роль в обеспечении стратегического руководства китайско-американскими отношениями. Обе стороны поддерживают связь относительно визита президента Трампа в Китай». Он также уклонился от вопроса о том, получал ли Китай какой-либо запрос от США относительно направления кораблей в воды вокруг Ормузского пролива;

Великобритания работает с союзниками, в том числе в Европе, над возобновлением работы Ормузского пролива, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, не предоставляя подробностей. Стармер заявил, что «абсолютно беспрецедентного» высвобождения экстренных запасов нефти на прошлой неделе будет недостаточно для успокоения энергетических рынков. «В конечном итоге, мы должны вновь открыть Ормузский пролив, чтобы обеспечить стабильность на рынке – это непростая задача. Поэтому мы работаем с нашими союзниками, включая наших европейских партнеров, чтобы разработать жизнеспособный коллективный план, который может как можно скорее восстановить свободу судоходства в регионе и смягчить экономическое влияние», – сказал Стармер в понедельник. Стармер не уточнил потенциальные планы по восстановлению Ормузского пролива, через который обычно проходит пятая часть мировой нефти. В своей речи Стармер напрямую не упомянул Трампа, который в воскресенье предупредил, что НАТО столкнется с «очень плохим будущим», если союзники США не помогут в усилиях по восстановлению Ормузского пролива, который Иран фактически заблокировал после нападения США и Израиля. Стармер также объявил о пакете помощи в 53 миллиона фунтов стерлингов (70 миллионов долларов) для помощи уязвимым домохозяйствам в Великобритании, которые зависят от мазута, что является первым важным политическим заявлением в ответ на экономический шок, вызванный расширением войны. Стармер также оправдал свое решение не присоединяться к американо-израильскому наступлению против Ирана, заявив, что он не готов вступать в конфликт «без плана по выходу из него»;

Германия заявила в понедельник, что НАТО не должно играть определенную роль в обеспечении безопасности Ормузского пролива после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что оборонный альянс столкнется с «очень плохим» будущим, если он не окажет помощи. Выступая перед встречей глав МИД ЕС, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не видит, чтобы НАТО «брало на себя ответственность» за Ормузский пролив. Вадефуль сказал, что Германия выступает за введение санкций против «тех, кто ответственен» за блокирование ключевого судоходного пути. Представитель правительства Германии заявил: «Эта война не имеет ничего общего с НАТО. Это не война НАТО». Правительство Германии также вновь подтвердило, что не будет участвовать ни в какой деятельности в Ормузском проливе. «Участие не рассматривалось до этой войны и не рассматривается сейчас», - добавил представитель правительства ФРГ. Он заявил журналистам, что «до войны и Соединенные Штаты, и Израиль четко дали понять, что помощь Европы не является ни необходимой, ни желаемой»;

Франция не будет отправлять корабли в пролив, что подтвердило Министерство иностранных дел Франции. В своем ответе в X министерство заявило, что его военно-морская миссия находится в Восточном Средиземноморье и остается «оборонительной»;

Италия, как отмечает AP, - очередная страна, которая осторожно отреагировала на требование Трампа, чтобы союзники помогли открыть Ормузский пролив. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил журналистам в Брюсселе в понедельник, что Италия поддерживает усиление военно-морских миссий ЕС в Красном море. Но добавил: «Однако я не думаю, что эти миссии можно расширить, включив Ормузский пролив, особенно учитывая, что это миссии по борьбе с пиратством и обороне»;

Япония пока не планирует отправлять корабли, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаичи. «Мы еще не приняли никаких решений относительно отправки военно-морских судов. Сейчас мы изучаем, что Япония может сделать самостоятельно в рамках нашего правового поля», - заявила она парламенту в понедельник;

Австралия не будет отправлять корабли. "Мы знаем, насколько это невероятно важно, но нас об этом не просили, и мы в этом не участвуем", - заявила в понедельник министр транспорта страны Кэтрин Кинг;

Южная Корея внимательно рассмотрит запрос Трампа, сообщило Reuters в воскресенье со ссылкой на заявление президентской администрации. «Мы будем тесно сотрудничать с США по этому вопросу и примем решение после тщательного рассмотрения».

Работа США за кулисами

При этом, как отмечает CNN, американские чиновники работают за кулисами, чтобы заручиться поддержкой коалиции для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, американские чиновники провели большую часть выходных, работая над мобилизацией поддержки требования президента США Дональда Трампа о том, чтобы другие страны помогли в обеспечении безопасности Ормузского пролива, и надеются объявить о новой коалиции в ближайшие дни.

Из кого состоит эта коалиция и когда она может быть объявлена, остаются открытыми вопросами. Даже верные союзники США осторожно относятся к отправке своих военных в спорный водный путь, пока продолжается активная война, отмечает издание.

Тем не менее, американские чиновники заявили, что надеются по крайней мере получить предварительные обязательства по поддержке обеспечения безопасности пролива, даже если страны оставят детали, такие как то, какие корабли будут развернуты и когда, на более позднюю дату.

Сам Трамп, как сообщает CNN, разговаривал в воскресенье вечером с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но этот разговор не привел к немедленному объявлению о британских ресурсах, направляющихся в пролив.

Ожидается, что Трамп проведет дополнительные разговоры в течение недели. В четверг он будет принимать премьер-министра Японии Санаэ Такаичи с ее первым визитом в Белый дом после избрания.

Но она также воздержалась от обязательств по отправке японских военных кораблей в пролив.

Представители администрации все еще говорят, что ожидают, что война с Ираном продлится от четырех до шести недель, то есть осталось как минимум еще две недели. Хотя США и Израиль добились успеха в уничтожении значительной части ракетного арсенала Ирана, его противовоздушной обороны и военно-морского флота, жесткий режим остается у власти и продолжает демонстрировать способность нарушать мировую торговлю энергией.

Европейские чиновники, пишет издание, заявили, что одним из их опасений является то, что Трамп объявит о победе в Иране в ближайшие недели и оставит их патрулировать пролив после этого. До начала войны практически не было попыток получить поддержку союзников США.

Но они также признают необходимость осторожного управления ситуацией, опасаясь оттолкнуть Трампа в тот момент, когда другой конфликт – война в Украине – "выглядит как находящийся в критическом моменте".

Американские усилия по защите Ормузского пролива продолжаются

Тем временем, пишет AP, главный военный командующий США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что американские войска сосредоточены на угрозах Ирана грузовым судам, перевозящим нефть и природный газ через Ормузский пролив.

"Мы будем продолжать быстро истощать возможности Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него", – заявил адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, в видео, опубликованном в X в понедельник.

Иранские удары по коммерческим судам фактически остановили судоходство по этому водному пути, по которому транспортируется пятая часть мировой нефти, и Иран пропустил лишь несколько судов. Это резко повысило цену на нефть и оказывает давление на Вашингтон, чтобы он сделал что-то, чтобы облегчить боль потребителей.

Реакция Ирана

В то же время Иран, по данным CNN, в лице министра иностранных дел страны Аббаса Арагчи раскритиковал Соединенные Штаты за то, что они обратились к союзникам за помощью в открытии Ормузского пролива, одновременно требуя от Ирана капитуляции.

"Они совершили масштабные атаки и вновь повторили требование безоговорочной капитуляции. Сегодня, примерно через 15 дней (sic) с начала войны, они обращаются к другим странам за помощью, чтобы обеспечить безопасность Ормузского пролива и сохранить его открытым", – сказал Арагчи.

"С нашей точки зрения, пролив открыт; он закрыт только для наших врагов и для тех, кто совершил несправедливую агрессию против нашей страны", – добавил глава МИД Ирана.

Иран заявил в понедельник, что Ормузский пролив "не закрыт", а работает в "особых условиях". "Стороны, которые не участвовали в военной агрессии против Ирана, смогли пройти через Ормузский пролив в координации с нашими вооруженными силами и с их разрешения", – заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Ни одна прибрежная страна в такой ситуации не может позволить враждебным кораблям и судам проходить нормально, чтобы укрепить свои силы и совершить агрессивные действия против этой прибрежной державы", – добавил он, добавив, что США, Израиль и их сторонники "естественно не должны иметь возможности использовать Ормузский пролив для удара по Ирану".

Согласно пакистанским источникам в сфере судоходства и данным отслеживания судов, пишет CNN, в течение последних десяти дней три пакистанских нефтяных танкера пересекли Ормузский пролив, что свидетельствует о том, что Иран может предоставлять безопасный проход некоторым партиям нефти. Последним пакистанским танкером, который пересек пролив, был "Карачи", сообщил CNN один из источников из Пакистанской национальной судоходной корпорации (PNSC) на условиях анонимности. "Очень вероятно", что безопасный проход был "согласован с иранцами", сказал источник. Данные отслеживания судов от MarineTraffic показали, что нефтяной танкер прошел через пролив в воскресенье вечером, минуя иранское побережье. MarineTraffic сообщила, что танкер плыл в исключительной экономической зоне Ирана и транслировал сигнал своей автоматической идентификационной системы (AIS), "что свидетельствует о том, что отдельные партии могут получать согласованный безопасный проход".

В то же время, отмечает CNN, иранские военные предупредили, что объекты в Красном море, используемые ВМС США, будут считаться "потенциальными целями", что является первой явной угрозой Тегерана относительно присутствия американских военных в этом критически важном морском пути.

"Присутствие американского авианосца "Джеральд Р. Форд" в Красном море считается угрозой для Ирана, - заявило объединенное военное командование Ирана в понедельник, согласно Fars. - Поэтому логистические и сервисные центры, поддерживающие упомянутую военно-морскую группу в Красном море, будут рассматриваться вооруженными силами Ирана как потенциальные цели".

В Красном море расположено несколько саудовских портов, которые обрабатывают экспорт нефти и другие коммерческие перевозки.

Саудовская Аравия увеличивает экспорт нефти из Янбу и других терминалов на своем побережье Красного моря на фоне почти полного закрытия движения через Ормузский пролив.

