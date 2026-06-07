В США по меньшей мере 12 человек получили огнестрельные ранения на фестивале, поиски подозреваемых продолжаются

В субботу возле оживленного уличного фестиваля в Огайо произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере 12 человек, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Как сообщил заместитель начальника полиции Толедо Джо Хеффернан, спустя несколько часов подозреваемые задержаны не были, и власти призвали всех, кто находился на фестивале, предоставить любые фотографии или видеозаписи со своих телефонов для получения возможных зацепок.

Стрельба произошла недалеко от фестиваля Old West End, ежегодного мероприятия, посвященного живой музыке и экскурсиям по домам.

Хеффернан сказал, что, по всей видимости, по меньшей мере два человека стреляли из оружия и «вероятно, стреляли друг в друга».

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, добавил Хеффернан. Возраст пострадавших варьировался от 14 до 61 года, большинство из них — около 20 лет.

«Я глубоко обеспокоен ситуацией в Толедо сегодня вечером», — заявил губернатор Огайо Майк Девайн в своем заявлении. «Летние фестивали должны быть безопасными местами, где семьи могут проводить время вместе, не опасаясь насилия».

В социальных сетях появилось много видеороликов, на которых люди бегут под звуки выстрелов, а сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшим.

Начальник пожарной охраны Эллисон Армстронг сообщила, что добраться до больницы было сложно из-за перекрытых дорог и пробок, образовавшихся из-за людей, покидающих фестиваль, но спасателям удалось эвакуировать всех пострадавших с места происшествия в течение часа.

Кевин Берри сидел в дендрарии в своем районе, слушая живую музыку с друзьями, когда услышал несколько выстрелов.

«Все упали на землю», — сказал он.

Когда Берри поднял глаза, он увидел, как пистолет бросили на землю менее чем в 15 метрах от него. Полицейские, которые уже находились на месте проведения фестиваля, немедленно отреагировали.

Берри, имеющий медицинское образование и служивший в ВМС, обошел окрестности в поисках тех, кому могла понадобиться помощь, и увидел по меньшей мере пятерых человек с огнестрельными ранениями.

Добавим

Фестиваль Old West End — это двухдневное мероприятие в историческом районе Толедо, включающее живую музыку, торговые палатки с едой, экскурсии по домам и магазины. Берри назвал его «началом летнего фестивального сезона Толедо».

Джордж Крал, директор по безопасности города, сказал, что власти обсуждают с организаторами возможность продолжения фестиваля в течение выходных.

«Это один из самых знаковых фестивалей в Толедо, — сказал он, — и очень жаль, что подобное событие испортило его».