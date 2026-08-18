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Теракт

Насильственное преступление с целью запугивания общества
Теракт – преднамеренный насильственный преступный акт, направленный против людей или объектов инфраструктуры с целью запугивания населения, дестабилизации общественного строя или давления на органы государственной власти. Теракты совершаются террористическими организациями или отдельными лицами. Действия террористов могут иметь политическую, религиозную или идеологическую подоплеку. Наиболее распространенные формы терактов: взрывы, захват заложников, вооруженные нападения и кибератаки на критическую инфраструктуру. Самым масштабным терактом в истории считается атака 11 сентября 2001 года в США. Тогда 19 представителей террористической группировки «Аль-Каида» захватили 4 пассажирских самолета. Два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один – в здание Пентагона, а четвертый упал в поле в Пенсильвании.
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Дрон со взрывчаткой обнаружили в Лейпциге рядом с самолётом с военными боеприпасами

В немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывным устройством рядом с самолётом украинской авиакомпании, который перевозил военные боеприпасы. Власти расследуют инцидент как возможную диверсию, не исключая причастности иностранных сил.

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Восемь крупнейших аэропортов Германии срочно оснащают системами защиты от дронов

Восемь крупнейших аэропортов Германии, включая Франкфурт и Берлин, устанавливают новейшие системы защиты от беспилотников. Система уже работает во Франкфурте, а к концу года большинство аэропортов получит новые возможности.

Новости Мира • 6 августа, 12:40 • 3182 просмотра
В Германии заявили о новом уровне угрозы после обнаружения дрона со взрывчаткой возле самолёта «Антонов»

Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил о новом уровне угрозы и сценарии гибридной атаки после обнаружения дрона со\r\nвзрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Он подчеркнул, что дрон был специально сконструирован для обхода систем защиты, а расследование\r\nпродолжается.

Новости Мира • 6 августа, 08:43 • 4006 просмотра
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