Теракт
Минтранс РФ планирует передавать государству фактические данные о перемещении граждан на транспорте. Силовики смогут отслеживать поездки практически в режиме реального времени.
Судно ADNOC подверглось удару в Ормузском проливе в пятницу, через день после атаки на два других судна компании. ОАЭ осудили атаки, назвав их угрозой региональной стабильности и глобальной энергетической безопасности.
Польские спецслужбы задержали россиянина, который по заданию рф планировал убийство украинского рэпера Альберта Васильева в Варшаве. фсб обвиняет его в контроле логистики дронов для атак на москву.
Израиль предупреждал США о возможных попытках Ирана убить Трампа, но американская разведка не подтвердила угрозы. Предупреждения касались нападений во время полётов Air Force One и публичных мероприятий.
Польские спецслужбы задержали россиянина, который по заданию рф планировал убийство гражданина США украинского происхождения в Варшаве. Премьер-министр Туск назвал это первым подобным случаем в стране НАТО.
В салавате после атаки БПЛА фиксируют пожар на НПЗ «Газпром нефтехим Салават». Также сообщается, что горит складской комплекс Wildberries в Чишминском районе.
Уполномоченный по правам человека заявил, что рф публично казнила украинских пленных, которые имели официальный статус и были верифицированы МККК. В ночь на 29 июля 2022 года погибли по меньшей мере 53 защитника, около 130 были ранены.
В проливе Баб-эль-Мандеб погибли четверо членов экипажа египетского судна. У побережья Пакистана ракетой поражено контейнерное судно Vela Nova.
Во вторник пожарные на западе Ливии боролись с огнём после удара беспилотника по нефтяному объекту. Атаки продолжились, поразив электростанцию и нефтеперерабатывающий завод, а в Бенгази погиб офицер.
Российские войска атаковали центральный рынок в Славянске, когда там находились люди. Известно о четырех раненых, среди которых три женщины и мужчина.
Россия вновь атаковала Украину северокорейскими баллистическими ракетами, в Запорожье погибли шесть человек. Зеленский призвал мир усилить давление на РФ для защиты от агрессии.
Военные Нигерии спасли 33 человека, похищенных вооружёнными людьми на северо-западе страны. Нападавшие скрылись после огня войск, поиски продолжаются.
Саудовская разведка предупреждает о возможных скоординированных ударах иракских группировок и хуситов при поддержке Ирана. Королевство обещает принять все меры для противодействия агрессии.
В Тюрингии задержали 33-летнего украинца, который в июне 2026 года фотографировал территорию оборонного предприятия для иностранной разведки. Его подозревают в шпионаже с целью саботажа.
Немецкий аэропорт Лейпциг/Галле полностью возобновил полёты после обнаружения дрона со взрывным устройством возле украинского грузового самолёта. Власти расследуют инцидент как возможную диверсию, министр внутренних дел назвал это гибридной атакой.
В немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывным устройством рядом с самолётом украинской авиакомпании, который перевозил военные боеприпасы. Власти расследуют инцидент как возможную диверсию, не исключая причастности иностранных сил.
Восемь крупнейших аэропортов Германии, включая Франкфурт и Берлин, устанавливают новейшие системы защиты от беспилотников. Система уже работает во Франкфурте, а к концу года большинство аэропортов получит новые возможности.
Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил о новом уровне угрозы и сценарии гибридной атаки после обнаружения дрона со\r\nвзрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Он подчеркнул, что дрон был специально сконструирован для обхода систем защиты, а расследование\r\nпродолжается.
В Сумской области в результате российских обстрелов за сутки погибли три человека, включая 13-летнюю девочку, ещё 19 человек получили ранения. Ночью РФ нанесла удары авиабомбами по Сумской общине, 12 человек получили ранения.
В РФ совершено покушение на гендиректора "Уралдронзавода" владимира ткачука. Его автомобиль взорвался, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
В немецком аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолёта обнаружили дрон со взрывчаткой. Полиция рассматривает это как возможную диверсию против государственной безопасности.
Судно компании Shell перевернулось и затонуло у берегов Йемена после попадания снаряда. Все 14 членов экипажа были спасены йеменской береговой охраной.
СБУ заявляет об активизации российских спецслужб в попытках ликвидировать украинских военных через онлайн-знакомства. С начала 2026 года предотвращено более 50 таких случаев.
Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией на месяц из-за массового притока мигрантов в Сеуту. Франция также усиливает контроль на границе с Испанией, мобилизуя полицию и дроны.
Бывшего генерального инспектора полиции и экс-секретаря министерства обороны Шри-Ланки приговорили к смертной казни за халатность, которая привела к терактам на Пасху 2019 года, в которых погибли около 300 человек.
В США впервые состоялось заседание Суда по вопросам высылки иностранных террористов. Первым делом стала депортация 47-летней жительницы Техаса, которую обвиняют в поддержке ИГИЛ.
Правоохранители задержали трех агентов РФ, причастных к взрывам в Одессе. Один теракт совершили студенты, другой — рецидивист, который заложил бомбу под автомобиль таксиста.
росфинмониторинг внёс основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов после обвинений ФСБ в содействии террористической деятельности. Поводом стало неудаление каналов и ботов для координации диверсий в России.
Иран нанёс ракетные удары по американским объектам после атаки США и Саудовской Аравии на иракские ополчения, в результате которой погибли 20 бойцов. В Египте после атак беспилотников загорелись два газовых судна.
Российский дрон вечером атаковал жилой сектор в Глухове Сумской области. Пострадали трое человек, в том числе двое детей, 10-летнего ребенка и женщину госпитализировали.