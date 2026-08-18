В Шри-Ланке двух бывших высокопоставленных чиновников приговорили к смертной казни из-за терактов на Пасху 2019 года

Бывшего генерального инспектора полиции и экс-секретаря министерства обороны Шри-Ланки приговорили к смертной казни за халатность, которая привела к терактам на Пасху 2019 года, в которых погибли около 300 человек.