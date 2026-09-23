Вокзал в Киеве не повреждён атакой рф, но есть новые попадания в двух районах

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве не повреждён в результате утренней российской атаки, однако есть последствия в других районах. Об этом сообщили в АО "Укрзализныця" и мэр столицы Виталий Кличко 23 сентября, пишет УНН.

Что с вокзалом в Киеве

В связи с информацией о прилёте вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не повреждён. Вместе с тем призываем всех находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Берегите себя! - указали в УЗ в соцсетях.

Что известно о последствиях

С 11 часов 23 сентября новые последствия атаки врага зафиксировали в двух районах Киева.

"В Голосеевском районе падение БпЛА также на территорию объекта транспортной инфраструктуры", — написал мэр Кличко в соцсетях.

А позже добавил: "В Соломенском районе БпЛА упал на здание магазина. Экстренные службы направляются на место".

В КГВА также указывали, что "в Голосеевском районе зафиксировано падение БпЛА на кровлю нежилого здания".

Кличко позже также отметил, что "в Соломенском районе попадание БпЛА в 9-этажное нежилое здание на уровне четвёртого этажа".

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