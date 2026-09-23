Вокзал в Киеве не повреждён атакой рф, но есть новые попадания в двух районах
Киев • УНН
Центральный вокзал Киева не повреждён. В Голосеевском и Соломенском районах зафиксировали падение и попадания БпЛА.
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве не повреждён в результате утренней российской атаки, однако есть последствия в других районах. Об этом сообщили в АО "Укрзализныця" и мэр столицы Виталий Кличко 23 сентября, пишет УНН.
Что с вокзалом в Киеве
В связи с информацией о прилёте вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не повреждён. Вместе с тем призываем всех находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Берегите себя!
Что известно о последствиях
С 11 часов 23 сентября новые последствия атаки врага зафиксировали в двух районах Киева.
"В Голосеевском районе падение БпЛА также на территорию объекта транспортной инфраструктуры", — написал мэр Кличко в соцсетях.
А позже добавил: "В Соломенском районе БпЛА упал на здание магазина. Экстренные службы направляются на место".
В КГВА также указывали, что "в Голосеевском районе зафиксировано падение БпЛА на кровлю нежилого здания".
Кличко позже также отметил, что "в Соломенском районе попадание БпЛА в 9-этажное нежилое здание на уровне четвёртого этажа".
россияне атаковали железную дорогу в Киеве: ранен железнодорожник, поезда задерживаются23.09.26, 10:00 • 3566 просмотров