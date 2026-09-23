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Вокзал у Києві не пошкодило атакою рф, але є нові влучання у двох районах

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Центральний вокзал Києва не пошкоджено. У Голосіївському та Соломʼянському районах зафіксували падіння й влучання БпЛА.

Вокзал у Києві не пошкодило атакою рф, але є нові влучання у двох районах
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Центральний залізничний вокзал у Києві не пошкоджено внаслідок ранкової російської атаки, але є наслідки в інших районах. Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця" та мер столиці Віталій Кличко 23 вересня, пише УНН.

Що з вокзалом у Києві

У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено. Водночас закликаємо всіх перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги. Бережіть себе!

- вказали в УЗ в соцмережах.

Що відомо про наслідки

З 11-ї години 23 вересня нові наслідки атаки ворога зафіксували у двох районах Києва.

"У Голосіївському районі падіння БпЛА також на територію обʼєкту транспортної інфраструктури", - написав мер Кличко у соцмережах.

А згодом додав: "У Соломʼянському районі БпЛА впав на будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце".

У КМВА вказували також, що "у Голосіївському районі зафіксовано падіння БпЛА на покрівлю нежитлової будівлі".

Кличко згодом також зазначив, що "у Соломʼянському районі влучання БпЛА на 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху".

росіяни атакували залізницю у Києві: поранено залізничника, потяги затримуються23.09.26, 10:00 • 2682 перегляди

Юлія Шрамко

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