Вокзал у Києві не пошкодило атакою рф, але є нові влучання у двох районах
Київ • УНН
Центральний вокзал Києва не пошкоджено. У Голосіївському та Соломʼянському районах зафіксували падіння й влучання БпЛА.
Центральний залізничний вокзал у Києві не пошкоджено внаслідок ранкової російської атаки, але є наслідки в інших районах. Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця" та мер столиці Віталій Кличко 23 вересня, пише УНН.
Що з вокзалом у Києві
У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено. Водночас закликаємо всіх перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги. Бережіть себе!
Що відомо про наслідки
З 11-ї години 23 вересня нові наслідки атаки ворога зафіксували у двох районах Києва.
"У Голосіївському районі падіння БпЛА також на територію обʼєкту транспортної інфраструктури", - написав мер Кличко у соцмережах.
А згодом додав: "У Соломʼянському районі БпЛА впав на будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце".
У КМВА вказували також, що "у Голосіївському районі зафіксовано падіння БпЛА на покрівлю нежитлової будівлі".
Кличко згодом також зазначив, що "у Соломʼянському районі влучання БпЛА на 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху".
росіяни атакували залізницю у Києві: поранено залізничника, потяги затримуються23.09.26, 10:00 • 2682 перегляди