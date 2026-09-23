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Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на путіна

Київ • УНН

 • 4170 перегляди

Зеленський попросив Трампа заохотити Сі Цзіньпіна звернутися до путіна задля припинення війни. Зустріч Трампа і Сі відбудеться 24 вересня.

Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на путіна

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа залучити лідера Китаю Сі Цзіньпіна до тиску на росію для припинення війни. Про це Зеленський заявив під час брифінгу після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку, пише УНН.

Деталі

За словами Президента, він озвучив це прохання напередодні переговорів Трампа із Сі Цзіньпіном.

Завтра Трамп матиме зустріч з керівником Китаю. Я сказав дуже відверто президенту, що міг би він також Сі якось до цього заохотити, щоб він звернувся до путіна

– заявив Зеленський.

Зеленський не уточнив, з яким саме закликом Сі Цзіньпін мав би звернутися до Путіна. Водночас Україна розраховує на використання Пекіном своїх контактів із росією для сприяння дипломатичним зусиллям щодо завершення війни.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна запланована на 24 вересня у Вашингтоні.

Трамп згоден надати ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot - Зеленський22.09.26, 22:25 • 12916 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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Володимир Путін
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Дональд Трамп
Нью-Йорк
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