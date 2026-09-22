Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 році

Одеська клініка Odrex опинилася серед лідерів приватної медицини за обсягом виплат від Національної служби здоров’я України у межах Програми медичних гарантій. За даними, опублікованими у Forbes, у 2025 році Odrex отримала від НСЗУ 111 млн грн. Більше отримали лише Medical Plaza - 171 млн грн та Клініка Святого Миколая разом з Олександрівською лікарнею - 426 млн грн, пише УНН.

Далі у рейтингу суми різко зменшуються. "Добробут" отримав від НСЗУ 47,9 млн грн, "Оберіг" - 20,4 млн грн, Медичний центр Святої Параскеви - 15,2 млн грн, "Оксфорд Медікал" - 11,8 млн грн, Into-Sana - 9,5 млн грн, TOP Clinic DENIS - 8,4 млн грн, "ОН Клінік" - 4,3 млн грн.

Тобто Odrex отримала від НСЗУ у понад два рази більше, ніж "Добробут", та майже у 10 разів більше, ніж "Оксфорд Медікал". І це при тому, що обидві мережі більші за Odrex за виторгом: у "Добробуту" він становить 4,4 млрд грн, у "Оксфорд Медікал" - 1,5 млрд грн, тоді як у Odrex всього 1,3 млрд грн.

Загалом 12 приватних медмереж із рейтингу отримали від НСЗУ близько 825,5 млн грн. Майже 86% цих коштів припало на трьох гравців - Клініку Святого Миколая разом з Олександрівською лікарнею, Medical Plaza та Odrex.

Зазначимо, ідеться про кошти, які НСЗУ виплачує медзакладам за надання пацієнтам послуг у межах Програми медичних гарантій. Приватні клініки, які уклали відповідні договори з НСЗУ, отримують гроші за первинну та спеціалізовану медичну допомогу, реабілітацію, лікування інсультів та інфарктів та інші передбачені програмою напрями.

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111 млн бюджетних гривень - на тлі 10 кримінальних проваджень

Великий обсяг держвиплат клініці Odrex привертає увагу не лише через співвідношення з іншими приватними клініками. За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує клініка. Ідеться, зокрема, про провадження за статтями Кримінального кодексу щодо шахрайства, неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником та умисного вбивства.

Безумовно, сам факт кримінального провадження не означає доведеності вини клініки, її власників чи працівників. Встановити винуватість конкретної особи може лише суд.

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Показовим є те, що для співпраці з НСЗУ сам по собі такий кримінальний шлейф не став стоп-сигналом. Попри 10 кримінальних проваджень та публічні скарги пацієнтів, Odrex продовжує надавати послуги українцям за Програмою медичних гарантій.

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Причиною цього є цілком технічні критерії відбору партнерів НСЗУ. Як раніше писав УНН, під час укладення договорів Нацслужба оцінює насамперед відповідність медзакладу встановленим технічним вимогам конкретного пакета медичних послуг. Репутація клініки не є окремим критерієм відбору.

Тобто кримінальні розслідування і багатомільйонні бюджетні виплати сьогодні можуть існувати паралельно. І питання вже не лише до Odrex, а й до самої моделі державного контрактування - чи достатньо формальної відповідності вимогам НСЗУ, коли навколо медзакладу накопичується настільки значний масив кримінальних проваджень та скарг пацієнтів?

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