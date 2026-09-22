Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 році

$44.710.0351.370.17
ukenru
Ексклюзив
10:20 • 9916 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
09:47 • 9118 перегляди
"Фактично унеможливлює відновлення" - росія балістикою атакувала об'єкт Нафтогазу
09:10 • 7294 перегляди
До 11 годин затримки: які поїзди найбільше відстають від графіка
08:27 • 6918 перегляди
Сили оборони уразили два російських НПЗ - Генштаб розкрив результат
22 вересня, 05:01 • 23017 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть
22 вересня, 04:58 • 22696 перегляди
Новообрані депутати держдуми рф нібито закликають відвести російські війська з Лиманського напрямку – «АТЕШ»
22 вересня, 04:32 • 17564 перегляди
У самарі після атаки горить один із найбільших у регіоні Куйбишевський НПЗ – ASTRAPhoto
22 вересня, 04:12 • 17043 перегляди
У Дніпрі після російського удару загинули 2 людини, кількість поранених зросла до 6
22 вересня, 01:51 • 18452 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, заплановані зустріч із Трампом і підписання Drone DealVideo
22 вересня, 01:18 • 14559 перегляди
Європа розглядає модернізацію українських Ан "Руслан" для військової логістики НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.4м/с
71%
745мм
Популярнi новини
Макрон і Трамп обговорили припинення ударів України та росії по енергетичних об'єктах22 вересня, 02:38 • 20406 перегляди
Золото зросло до $4360 за унцію після падіння нафти більш ніж на 9% за чотири дні22 вересня, 03:37 • 11610 перегляди
Ердоган закликав скасувати право вето в Раді Безпеки ООН та відмовитися від постійних членів22 вересня, 04:45 • 9034 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo06:39 • 13499 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto10:08 • 5500 перегляди
Публікації
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
Ексклюзив
10:20 • 9898 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto10:08 • 5630 перегляди
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
Ексклюзив
21 вересня, 17:04 • 42584 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь21 вересня, 16:38 • 44276 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo21 вересня, 14:49 • 43172 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Китай
Реклама
УНН Lite
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану10:27 • 3290 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo06:39 • 13574 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 17579 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 18940 перегляди
Зірка "Малкольма в центрі уваги" Френкі Муніз заявив, що "досяг дна" на тлі розлучення21 вересня, 23:05 • 15025 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
Forbes
Starlink
MIM-104 Patriot
Фільм

Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 році

Київ • УНН

 • 5640 перегляди

Приватна одеська клініка Odrex, яка фігурує у 10 кримінальних провадженнях, отримала у 2025 році 111 млн грн від НСЗУ - більше, ніж «Добробут», «Оксфорд Медікал», «Оберіг» та інші великі приватні медмережі.

Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 році

Одеська клініка Odrex опинилася серед лідерів приватної медицини за обсягом виплат від Національної служби здоров’я України у межах Програми медичних гарантій. За даними, опублікованими у Forbes, у 2025 році Odrex отримала від НСЗУ 111 млн грн. Більше отримали лише Medical Plaza - 171 млн грн та Клініка Святого Миколая разом з Олександрівською лікарнею - 426 млн грн, пише УНН.

Далі у рейтингу суми різко зменшуються. "Добробут" отримав від НСЗУ 47,9 млн грн, "Оберіг" - 20,4 млн грн, Медичний центр Святої Параскеви - 15,2 млн грн, "Оксфорд Медікал" - 11,8 млн грн, Into-Sana - 9,5 млн грн, TOP Clinic DENIS - 8,4 млн грн, "ОН Клінік" - 4,3 млн грн.

Тобто Odrex отримала від НСЗУ у понад два рази більше, ніж "Добробут", та майже у 10 разів більше, ніж "Оксфорд Медікал". І це при тому, що обидві мережі більші за Odrex за виторгом: у "Добробуту" він становить 4,4 млрд грн, у "Оксфорд Медікал" - 1,5 млрд грн, тоді як у Odrex всього 1,3 млрд грн.

Загалом 12 приватних медмереж із рейтингу отримали від НСЗУ близько 825,5 млн грн. Майже 86% цих коштів припало на трьох гравців - Клініку Святого Миколая разом з Олександрівською лікарнею, Medical Plaza та Odrex.

Зазначимо, ідеться про кошти, які НСЗУ виплачує медзакладам за надання пацієнтам послуг у межах Програми медичних гарантій. Приватні клініки, які уклали відповідні договори з НСЗУ, отримують гроші за первинну та спеціалізовану медичну допомогу, реабілітацію, лікування інсультів та інфарктів та інші передбачені програмою напрями.

МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдови28.08.26, 09:15 • 53429 переглядiв

111 млн бюджетних гривень - на тлі 10 кримінальних проваджень

Великий обсяг держвиплат клініці Odrex привертає увагу не лише через співвідношення з іншими приватними клініками. За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує клініка. Ідеться, зокрема, про провадження за статтями Кримінального кодексу щодо шахрайства, неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником та умисного вбивства.

Безумовно, сам факт кримінального провадження не означає доведеності вини клініки, її власників чи працівників. Встановити винуватість конкретної особи може лише суд.

Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?21.09.26, 11:52 • 43837 переглядiв

Показовим є те, що для співпраці з НСЗУ сам по собі такий кримінальний шлейф не став стоп-сигналом. Попри 10 кримінальних проваджень та публічні скарги пацієнтів, Odrex продовжує надавати послуги українцям за Програмою медичних гарантій.

П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex31.08.26, 12:11 • 41421 перегляд

Причиною цього є цілком технічні критерії відбору партнерів НСЗУ. Як раніше писав УНН, під час укладення договорів Нацслужба оцінює насамперед відповідність медзакладу встановленим технічним вимогам конкретного пакета медичних послуг. Репутація клініки не є окремим критерієм відбору.  

Тобто кримінальні розслідування і багатомільйонні бюджетні виплати сьогодні можуть існувати паралельно. І питання вже не лише до Odrex, а й до самої моделі державного контрактування - чи достатньо формальної відповідності вимогам НСЗУ, коли навколо медзакладу накопичується настільки значний масив кримінальних проваджень та скарг пацієнтів?

Ліцензію анулювали, а договори з НСЗУ “передали у спадок”? Як клініка Odrex продовжує отримувати мільйони з бюджету09.06.26, 17:21 • 78077 переглядiв

Євген Царенко

Здоров'яПублікації
Odrex
Forbes