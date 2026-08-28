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МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдови

Київ • УНН

 • 8212 перегляди

МОЗ доручило Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА провести клініко-експертну оцінку лікування Ігоря Мелая у приватній лікарні Odrex. Вдова Ольга Мелай просить перевірити медичну документацію на предмет можливого підроблення, а також допустити її до засідання комісії, щоб вона могла надати документи та висловити свою позицію.

МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдови

Міністерство охорони здоров’я України доручило Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації провести клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги та медичного обслуговування Ігоря Мелая, який проходив лікування у приватній клініці Odrex та згодом помер. Рішення ухвалили після скарги його вдови Ольги Мелай, яка просить перевірити обставини лікування чоловіка, медичну документацію та можливі зміни в ній, пише УНН.

Деталі

У відповідь на запит редакції УНН Міністерство охорони здоров’я повідомило, що звернення Ольги Мелай щодо обставин лікування її чоловіка у клініці Odrex офіційно зареєстроване.

Клініко-експертна оцінка має встановити, наскільки якісною та обґрунтованою була медична допомога, яку отримував Ігор Мелай в Odrex.

У Міністерстві пояснили, що спочатку конкретний випадок має розглянути клініко-експертна комісія структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної адміністрації. Клініко-експертна комісія самого МОЗ може розглядати випадок уже після цього

 - якщо заявник не погодиться з висновком регіональної комісії.

Мелай просить запросити її на засідання комісії

підпис: Ольга Мелай, вдова пацієнта Odrex Ігоря Мелая

Ольга Мелай повідомила журналістам УНН, що вона, в свою чергу, звернулася до Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА з клопотанням. В ньому просить запросити її на засідання комісії. Вдова хоче особисто викласти свою позицію щодо лікування чоловіка та надати комісії документи, які є у неї на руках.

Для Ольги Мелай це принципове питання, оскільки однією з основних скарг до МОЗ є саме невідповідність між документами, які родина отримувала під час лікування, та матеріалами, які клініка надала суду. Вона також зазначила, що діти підтримують її в боротьбі за правду про лікування їх батька.

Майже вісім місяців лікування в Odrex

Ігор Мелай проходив лікування у приватній клініці Odrex з лютого до вересня 2025 року. У скарзі до Міністерства охорони здоров’я його вдова стверджує, що протягом перших чотирьох місяців лікарі не повідомляли родині реальний прогноз перебігу дифузної В-клітинної лімфоми IV стадії.

На думку Ольги Мелай, через це її чоловік та родина не мали повної інформації, необхідної для ухвалення усвідомлених рішень щодо подальшого лікування.

Окремий блок питань стосується призначеного курсу імунохіміотерапії.

За словами вдови, спочатку йшлося про проведення восьми курсів, однак після чотирьох курсів лікування було припинено. Мелай ставить під сумнів обґрунтованість такого підходу та просить експертів оцінити дії лікарів.

Нагадаємо

За заявою Ольги Мелай правоохоронці відкрили кримінальне провадження № 42025163030000200. Воно стосується, зокрема, обставин операції та проведення плевральних пункцій, які вдова вважає необґрунтованими. За її словами, загальна вартість лікування чоловіка у клініці Odrex становила близько 50 тис. доларів. Остаточну правову оцінку викладеним обставинам мають дати правоохоронні органи та суд.

"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex21.11.25, 13:38 • 102787 переглядiв

Євген Царенко

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