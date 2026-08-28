Минздрав поручил Одесской ОВА проверить лечение умершего в клинике Odrex пациента после жалобы его вдовы

Министерство здравоохранения Украины поручило Департаменту здравоохранения Одесской областной военной администрации провести клинико-экспертную оценку качества медицинской помощи и медицинского обслуживания Игоря Мелая, который проходил лечение в частной клинике Odrex и впоследствии умер. Решение приняли после жалобы его вдовы Ольги Мелай, которая просит проверить обстоятельства лечения мужа, медицинскую документацию и возможные изменения в ней, пишет УНН.

Детали

В ответ на запрос редакции УНН Министерство здравоохранения сообщило, что обращение Ольги Мелай относительно обстоятельств лечения её мужа в клинике Odrex официально зарегистрировано.

Клинико-экспертная оценка должна установить, насколько качественной и обоснованной была медицинская помощь, которую получал Игорь Мелай в Odrex.

В Министерстве объяснили, что сначала конкретный случай должна рассмотреть клинико-экспертная комиссия структурного подразделения по вопросам здравоохранения областной администрации. Клинико-экспертная комиссия самого Минздрава может рассмотреть случай уже после этого - если заявитель не согласится с выводом региональной комиссии.

Мелай просит пригласить её на заседание комиссии

подпись: Ольга Мелай, вдова пациента Odrex Игоря Мелая

Ольга Мелай сообщила журналистам УНН, что, в свою очередь, обратилась в Департамент здравоохранения Одесской ОВА с ходатайством. В нём она просит пригласить её на заседание комиссии. Вдова хочет лично изложить свою позицию относительно лечения мужа и предоставить комиссии документы, которые есть у неё на руках.

Для Ольги Мелай это принципиальный вопрос, поскольку одной из основных жалоб в адрес Минздрава является именно несоответствие между документами, которые семья получала во время лечения, и материалами, которые клиника предоставила суду. Она также отметила, что дети поддерживают её в борьбе за правду о лечении их отца.

Почти восемь месяцев лечения в Odrex

Игорь Мелай проходил лечение в частной клинике Odrex с февраля по сентябрь 2025 года. В жалобе в Министерство здравоохранения его вдова утверждает, что в течение первых четырёх месяцев врачи не сообщали семье реальный прогноз течения диффузной В-клеточной лимфомы IV стадии.

По мнению Ольги Мелай, из-за этого её муж и семья не имели полной информации, необходимой для принятия осознанных решений относительно дальнейшего лечения.

Отдельный блок вопросов касается назначенного курса иммунохимиотерапии.

По словам вдовы, сначала речь шла о проведении восьми курсов, однако после четырёх курсов лечение было прекращено. Мелай ставит под сомнение обоснованность такого подхода и просит экспертов оценить действия врачей.

Напомним

По заявлению Ольги Мелай правоохранители открыли уголовное производство № 42025163030000200. Оно касается, в частности, обстоятельств операции и проведения плевральных пункций, которые вдова считает необоснованными. По её словам, общая стоимость лечения мужа в клинике Odrex составила около 50 тыс. долларов. Окончательную правовую оценку изложенным обстоятельствам должны дать правоохранительные органы и суд.

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