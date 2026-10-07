Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте

Фото: Telegram-канал Паблішер

Книги, которые 1 августа горели в логистическом центре «Ранок» в Харькове, привезли во Франкфурт. Обгоревшие издания стали основой инсталляции Born/Burn Alive, установленной на Национальном стенде Украины на Франкфуртской книжной ярмарке 2026 года. Автор инсталляции — художница Валентина Веремко. Об этом говорится в материале издательства «Ранок», передает УНН.

Детали

С 7 по 11 октября, пока будет работать книжная ярмарка во Франкфурте, рядом со стендами с яркими книжными новинками будет стоять необычная стеклянная витрина. Внутри нее — стопка из 22 книг с обгоревшими страницами и следами пепла. Это не декорации и не специально созданные для художественного проекта объекты. Эти книги были спасены после российского удара по автоматизированному логистическому центру «Ранок» в Харькове 1 августа 2026 года.

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В тот день в результате удара и пожара было уничтожено около 8 миллионов экземпляров книг, в частности более 620 тысяч школьных учебников. О масштабах уничтожения украинской книжной инфраструктуры несколько дней назад написал и The Guardian. Сейчас часть уцелевших после пожара книг оказалась во Франкфурте как вещественное свидетельство уничтожения украинской книжной инфраструктуры.

«Эти книги должны были попасть в руки читателей: школьников, студентов, всех, кто открывает страницу, чтобы узнать что-то новое. Вместо этого они прошли сквозь огонь. Глядя на эту инсталляцию, я вижу, как четыре столетия истории умещаются в одной стеклянной витрине. Красная шкала на стекле начинается с 1626 года, когда впервые сжигали украинские книги. С тех пор наш язык запрещали снова и снова, а он жив, потому что в каждом поколении находились люди, которые его печатали и читали. Мы, издатели, продолжаем это дело. Спасибо Валентине Веремко, ведь благодаря вам обгоревшие страницы рассказывают свою историю именно там, где их услышит больше всего читателей», — отметил генеральный директор издательства «Ранок» Виктор Круглов.

Валентина Веремко рассказывает, что замысел проекта возник еще в 2024 году после российского удара по харьковской типографии. Но реализовать его удалось только сейчас.

Одна книжная башня и 400 лет истории

По авторскому замыслу, как отметили в издательстве, обгоревшие книги сложены в вертикальную башню и закрыты стеклянной витриной. На стекле красным нанесена вертикальная шкала с 12 датами. Между первой и последней датами ровно 400 лет. Эта шкала связывает современное военное преступление с многовековой хронологией лингвоцида и культурного геноцида Украины:

1626 — Синод московской церкви приказывает изъять из украинских церквей книги старой украинской печати;

1627 — указом царя Михаила и патриарха Филарета сожжен тираж «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого;

1720 — указ Петра I запрещает печатать новые книги на украинском языке;

1763 — Екатерина I закрывает украинские школы;

1775 — Уничтожение Запорожской Сечи вместе с типографией и библиотекой;

1863 — Валуевский циркуляр запрещает печать образовательной и религиозной литературы на украинском языке;

1876 — Эмский указ запрещает печать и ввоз украинских книг;

1937 — Расстрелянное возрождение — физическое уничтожение авторов вместе с их текстами;

2014 — Изъятие украинской книги из библиотек оккупированных территорий;

2022 — Уничтожение библиотек и книгохранилищ во время полномасштабного вторжения;

2024 — Ракетный удар по типографии «Фактор-друк» в Харькове, уничтожено 50 000 книг;

2026 — современная фаза войны: изъятие украинских книг на оккупированных территориях и целенаправленное уничтожение украинских библиотек, типографий, издательств и складов.

Почему Born Alive превращается в Burn Alive

Название инсталляции построено на изменении всего одной буквы. В слове Born буква o перечеркнута, а над ней появляется u. Так «рожденное» превращается в «сожженное». Born Alive — «рожденные живыми». Burn Alive — «сожженные заживо».

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Для авторки это метафора украинской культуры и книг, которые пытаются физически уничтожить, но которые даже после уничтожения остаются свидетельствами произошедшего. Именно поэтому основой работы стали настоящие обгоревшие издания.

Станет ли 2026 год последней датой в хронологии уничтожения?

Две последние красные черты без дат на стекле, которые визуально находятся выше 2026 года и касаются книг, являются самой сильной деталью инсталляции. Художница намеренно оставила их пустыми — это словно одна невысказанная, но важная мысль: "История, которую не остановили, стремится к повторению. Финал этой хронологии решается прямо сейчас".

Инсталляция "Born/Burn Alive" говорит не только о прошлом. Она ставит перед посетителем Франкфуртской книжной ярмарки простой и неудобный вопрос: станет ли 2026 год последней датой в этой хронологии?

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В целом во время 78-й Франкфуртской книжной ярмарки на Национальном стенде Украины представлены книги 44 украинских издательств, запланированы дискуссии, презентации и встречи с международными издателями и литературными агентами.