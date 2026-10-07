рф уничтожила еще один склад издательства "Книголав": вероятно, утрачены десятки тысяч книг

В результате очередной террористической атаки России был уничтожен новый склад издательства "Книголав". Как отметили в издательстве, в настоящее время ущерб оценивается, возможны задержки с отправкой заказов, передает УНН.

В ночь на 7 октября Россия нанесла очередной террористический удар ракетами. В результате атаки были уничтожены складские помещения на Подоле. Наш новый склад, где хранились книги «Книголав», которые мы восстановили после первого удара в июле, к сожалению, также получил значительные повреждения - сообщила соучредительница издательства «Книголав» Светлана Павелецкая.

В издательстве отметили, что в настоящее время не могут окончательно оценить масштабы потерь и подсчитать количество книг, которые были уничтожены или больше не подлежат восстановлению, отметив лишь, что было потеряно десятки тысяч книг.

В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства

Окончательные потери мы сможем оценить только после того, как получим полноценный доступ к складу и подробно оценим состояние всех книг. Самое важное — все наши коллеги живы и не пострадали. Для нас это ощутимый удар. Это книги, которые мы создавали, печатали и готовили для вас. Новинки, которые мы успели получить за эти два месяца, допечатки тех книг, которые Россия уничтожила в июле на нашем предыдущем складе, восстановление которых мы ждали вместе с вами - добавила Павелецкая.

Также в издательстве добавили, что из-за повреждения склада возможны задержки с отправкой заказов.

Нам нужно время, чтобы оценить ущерб, проверить наличие книг и наладить дальнейшую работу. Все уцелевшие книги мы постепенно будем отправлять вам - отметили в издательстве.

Напомним

В результате очередной террористической атаки России был уничтожен склад издательства "Книголав", потеряно около 250 тысяч книг.